الرجاء ينهي أزمة تذاكر مباراة الأهلي

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 15:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

أنهى نادي الرجاء الجدل الدائر حول طرح تذاكر مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف مركب محمد الخامس مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء يوم الجمعة بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز حامل لقب البطولة بهدفين مقابل هدف.

وأصدر نادي الرجاء بيانا رسميا جاء فيه:

أخبار متعلقة
طائرة - الأهلي يمدد تعاقده مع أحمد سعيد عبد الحفيظ: شخصية لاعبي الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة.. وعلاقتنا بالرجاء قوية مباراة غيرت مسيرتي - أحمد مجدي.. مواجهة ضد المقاولون منعت رحيلي عن الأهلي تقرير مغربي: كاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الأهلي والرجاء

"تنهي إدارة نادي الرجاء الرياضي إلى علم الجمهور أنه على إثر الاجتماع الذي تم عقده صباح اليوم برئاسة والي جهة الدار البيضاء سطات والسلطات المحلية الممثلة في عامل عمالة الدار البيضاء انفا والسادة المسؤولين الأمنيين ومشاركة رئيس نادي الرجاء الرياضي، فقد تقرر توسيع مجال عرض تذاكر لقاء نادي الرجاء الرياضي ونادي الأهلي المصري عبر طرحها بواسطة المنصة الإلكترونية guichet.com".

وكان جمهور الرجاء قد أعرب عن غضبه عقب اقتصار طرح تذاكر مواجهات الأهلي عبر المنافذ البيع العادية فقط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12 منتصف ليل الجمعة بتوقيت القاهرة.

والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب نصف النهائي ضد الترجي التونسي أو وفاق سطيف الجزائري.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
عبد الحفيظ: شخصية لاعبي الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة.. وعلاقتنا بالرجاء قوية تقرير مغربي: كاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الأهلي والرجاء مران الأهلي - معلول يواصل التأهيل.. وجلستين لـ بانون مع موسيماني والخطيب بانون يحضر مران الأهلي ويصرح: سأعود قريبا.. وأتمنى التأهل للدور المقبل زريدة لاعب الرجاء الأفضل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مران الأهلي - تحديد ملعب التدريبات في المغرب قبل لقاء الرجاء مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: 42 ألفا يحضرون لقاء الرجاء والأهلي تقرير: تقليص عدد تذاكر لقاء الرجاء والأهلي
أخر الأخبار
خبر في الجول - مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا.. وموقف الفيديو 23 دقيقة | إفريقيا
الرجاء ينهي أزمة تذاكر مباراة الأهلي 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول - الجونة يحسم مصير رضا شحاتة اليوم.. والأقرب لخلافته حال الرحيل 31 دقيقة | الدوري المصري
روبياليس يتحدث عن.. كسر شقيقته لركبته.. ولا أستبعد أن يزرعوا مخدرات في سيارتي 45 دقيقة | أوروبا
صلاح يوضح معنى تصريحاته بعد مواجهة مانشستر يونايتد 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بداية الثورة.. ثنائي مخضرم يرحل مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
طائرة - الأهلي يمدد تعاقده مع أحمد سعيد ساعة | رياضات أخرى
لاستكمال علاجه.. بيليه يعود للمستشفى 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين