الرجاء ينهي أزمة تذاكر مباراة الأهلي

أنهى نادي الرجاء الجدل الدائر حول طرح تذاكر مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف مركب محمد الخامس مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء يوم الجمعة بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز حامل لقب البطولة بهدفين مقابل هدف.

وأصدر نادي الرجاء بيانا رسميا جاء فيه:

"تنهي إدارة نادي الرجاء الرياضي إلى علم الجمهور أنه على إثر الاجتماع الذي تم عقده صباح اليوم برئاسة والي جهة الدار البيضاء سطات والسلطات المحلية الممثلة في عامل عمالة الدار البيضاء انفا والسادة المسؤولين الأمنيين ومشاركة رئيس نادي الرجاء الرياضي، فقد تقرر توسيع مجال عرض تذاكر لقاء نادي الرجاء الرياضي ونادي الأهلي المصري عبر طرحها بواسطة المنصة الإلكترونية guichet.com".

وكان جمهور الرجاء قد أعرب عن غضبه عقب اقتصار طرح تذاكر مواجهات الأهلي عبر المنافذ البيع العادية فقط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12 منتصف ليل الجمعة بتوقيت القاهرة.

والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب نصف النهائي ضد الترجي التونسي أو وفاق سطيف الجزائري.