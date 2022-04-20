خبر في الجول - الجونة يحسم مصير رضا شحاتة اليوم.. والأقرب لخلافته حال الرحيل

مواجهة حاسمة لـ الجونة والمدرب رضا شحاتة أمام سموحة اليوم في الأسبوع الـ15 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الجونة ستتخذ قرارها بخصوص مستقبل رضا شحاتة بعد مواجهة سموحة اليوم.

وفي ذات السياق، فإن مصدر مقرب من تامر مصطفى كشف لـ FilGoal.com أنه سيكون الأقرب لتولي مهام الإدارة الفنية لـ الجونة حال رحيل رضا شحاتة.

وتقدم تامر مصطفى باستقالته من مهمته في تدريب مصر للمقاصة مساء أمس الثلاثاء بعد الهزيمة من غزل المحلة الاثنين الماضي. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الجونة في المركز الـ14 للدوري المصري برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين و7 هزائم.

على الجانب الآخر، يتواجد سموحة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

ويتواجد مصر للمقاصة في المركز قبل الأخير للدوري المصري برصيد عشر نقاط من فوز وحيد وسبع تعادلات وسبع هزائم.

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب مصر للمقاصة في سبتمبر الماضي، ليقود الفريق خلال منافسات الدوري وكأس الرابطة للموسم الحالي.