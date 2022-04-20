صلاح يوضح معنى تصريحاته بعد مواجهة مانشستر يونايتد

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 14:38

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدفه مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أوضح محمد صلاح لاعب ليفربول معنى تصريحاته بعد مواجهة مانشستر يونايتد أمس الأحد.

وفاز ليفربول على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد سجل صلاح فيها هدفين وصنع هدفا.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "لقد جعلوا المباراة أسهل علينا في الوسط وفي الدفاع".

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هذا الجزء من تصريحات صلاح تم فهمه على أنه يتحدث عن مانشستر يونايتد وأنه سهلوا المهمة على ليفربول.

صلاح قال عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتوضيح ذلك: "كنت أتحدث عن لاعبي وسط ليفربول ودفاعنا، لم أقصد اللاعبين في مانشستر يونايتد وأكن لهم كل الاحترام".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي سيواجه برايتون غدا الأربعاء.

ثنائية صلاح رفعت رصيده للهدف 22 في صدارة جدول ترتيب هافي الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح هدفه الـ12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع زميله أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ويعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد للبريميرليج.

صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة هذا الموسم في البريميرليج للمرة السادسة.

وسجل صلاح هدفه الـ30 في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول.

الملك المصري هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأاهداف في آنفيلد هذا الموسم برصيد 11 هدفا متفوقا على ساديو ماني صاحب العشرة أهداف.

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