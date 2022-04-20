بداية الثورة.. ثنائي مخضرم يرحل مانشستر يونايتد

بدأ مانشستر يونايتد في ترتيب أوراقه استعدادا لمنافسات الموسم الجديد حيث يبحث العملاق الإنجليزي عن تغييرات تعيد العملاق الإنجليزي لمكانته الطبيعية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بالدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة وتعرض لهزيمة قاسية على يد غريمه ليفربول برباعية نظيفة في لقاء مؤجل من الجولة الـ30.

وغادر ثنائي كشافي مانشستر يونايتد جيم لاولور رئيس الكشافين في النادي ومارسيل بوت رئيس للكشافين في النادي على مستوى العالم بحسب "ذا أثلتيك" بعد سنوات طويلة من النجاح بقلعة أولد ترافورد.

وبدأ لاولور مسيرته المهنية مع مانشستر يونايتد في 2005 وتولى منصب كبير كشافة النادي 2014 فيما عمل بوت ضمن الجهاز الفني للهولندي لويس فان جال قبل أن ينتقل لفريق الكشافيين.

على الجانب الآخر، يتواجد بوت في مانشستر يونايتد منذ ثماني سنوات.

وأوضحت التقارير أن الثنائي لعب دورا كبيرا في تتويج يونايتد بعديد من الألقاب تحت قيادة السير أليكس فيرجسون وكانا مصدرا مهما للمدربين الذين خلفوا المدرب الأسكتلندي الشهير.

يذكر أن عديد من التقار أشارت إلى اتفاق مانشستر يونايتد مع مدرب أياكس أمستردام الهولندي إريك تين هاج لتولي المهمة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.