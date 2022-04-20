عبد الحفيظ: شخصية لاعبي الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة.. وعلاقتنا بالرجاء قوية

شدد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربي.

ويلتقي الأهلي أمام الرجاء يوم الجمعة المقبل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "دوافعنا كبيرة في مواصلة المشوار ببطولة إفريقيا، ولدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وشخصيتهم القوية التي دائما ما تكون حاضرة، خاصة في المواجهات الكبيرة والصعبة".

وأوضح أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق منذ الوصول إلى المغرب أمس الثلاثاء، وأن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يعمل على تجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا بالشكل المناسب للمباراة.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الفريق سيدخل مباراة الجمعة دون النظر إلى نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة وفاز بها الأهلي بهدفين مقابل هدف، لافتا إلى أن كل مواجهة لها حسابات واستعدادات خاصة، وأن الأهلي سيلعب من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وشدد عبدالحفيظ على قوة العلاقات التي تجمع بين مسؤولي الأهلي والرجاء المغربي، وكذلك بين جماهير الفريقين الشقيقين والتي تعكس مكانة وعراقة كل منهما داخل القارة.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي We السلام لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.