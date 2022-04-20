احتفاليتان في الزمالك بسبب ألقاب الدوري في الألعاب الجماعية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 10:54

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

قرر مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إقامة احتفاليتين ضخمتين داخل نادي الزمالك للاحتفاء بالفوز بالألقاب الجماعية للدوري في كل الألعاب.

ومن المقرر أن يكون الإحتفال الأول داخل صالة الكابتن محمد حسن حلمي يوم الخميس 21 ابريل الساعة 9 مساء بحضور قادة الفرق وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين.

ووجه رئيس الزمالك الدعوة لجميع المسؤولين من الجماهير عن الصفحات الزملكاوية والقنوات الخاصة لبعض الجماهير.

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بينما يحدد موعد الاحتفال الثاني عقب إجازة عيد الفطر المبارك وسيتم دعوة كل الرموز السياسية والرياضية والفنية المنتسبين لنادي الزمالك.

وفاز الزمالك بلقب دوري الكرة الطائرة على حساب طلائع الجيش، بجانب لقب دوري كرة اليد على حساب الأهلي.

وتوج الزمالك بلقب الدوري في كرة القدم الموسم الماضي على حساب الأهلي، ودوري السلة في الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري.

الزمالك مرتضى منصور الدوري المصري
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