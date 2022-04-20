مران الأهلي - معلول يواصل التأهيل.. وجلستين لـ بانون مع موسيماني والخطيب

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 02:55

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الأهلي

واصل التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي أداء تدريبات التأهيل على هامش المران الجماعي للفريق قبل مواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء الرجاء يوم الجمعة المقبل، وخاض الفريق مرانا يوم الثلاثاء على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي.

وتواجد بدرب بانون لاعب الفريق في مران الفريق، واطمأن بيتسو موسيماني المدير الفني على حالته إذ يغيب عن تدريبات الفريق منذ تعرضه لمضاعفات ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

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وشدد موسيماني على دعمه ومساندته لحين تعافيه وعودته إلى التدريبات، وحرص على عقد جلسة قصيرة مع على هامش زيارته للمران.

وحرص بيتسو على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الرجاء.

من جهة أخرى حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب على توجيه الشكر لـ أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، لما قام به من مجهودات كبيرة وإسعافات لإحدى الشقيقات من المغرب، التي تعرضت لأزمة صحية على متن طائرة مصر للطيران التي كانت تقل الفريق إلى المغرب صباح اليوم.

وأشاد رئيس الأهلي باستجابة أبو عبلة السريعة وتقديم كل المساعدات حتى الاطمئنان على الشقيقة المغربية.

كما دار حوار مطول بين الخطيب في حضور بدر بانون لاعب الفريق، والاطمئنان على صحته بعد الإصابة بكورونا التي تعرض لها اللاعب في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وحدثت بعض المضاعفات التي تسببت في إبعاده عن صفوف الفريق طوال الفترة الماضية.

وأبدى رئيس الأهلي ارتياحه للحالة الطبية التي وصل إليها بدر بانون واقترابه من العودة للملاعب؛ خاصة وأن أبو عبلة كان على تواصل كامل معه وترتيب كافة الأمور العلاجية الخاصة به، سواء مع طبيب بايرن ميونيخ أو رئيس الجهاز الطبي في برشلونة.

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