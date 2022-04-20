لابورتا يكشف تفاصيل أزمة تذاكر لقاء فرانكفورت

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 01:18

كتب : FilGoal

جوان لابورتا رئيس برشلونة

أوضح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تفاصيل الأزمة التي عاشها النادي أمام ضيفه إينتراخت فرانكفورت يوم الخميس والذي شهد بيع جمهوره المحلي تذاكره لألمان.

وامتلأ ملعب كامب نو بجمهور فرانكفورت بدلا من جمهور برشلونة بعدما باع مشجعون تذاكرهم في السوق السوداء خلال إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وعقد لابورتا مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء رفقة رئيس أمن النادي للحديث عن عدة أمور أبرزها نظام بيع التذاكر الجديد والهزيمة التي تلقاها برشلونة أمس الاثنين أمام قادش.

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وقال لابورتا: "أريد أن أوضح أن النادي ليس المسئول عما حدث لأن نظامنا يرفض بيع التذاكر إلى المشجعين الفريق المنافس لكن حدث إساءة استخدام من قبل حاملي التذاكر الموسمية، لكننا مسئولين عن عدم تكراره في المباريات المقبلة".

وتحدث رئيس أمن النادي، لويس فينتو، وقال: "أمن النادي والاستاد يعملان بصورة قوية دائما في المباريات التي يكون بها حضور جماهيري كبير وشديد الخطورة، كان قلقنا هو حضور 5000 مشجع ألماني، لكن من خلال درون أدركنا الموقف وأن الزحف الجماهير لم يكن متوقعا، كانت أغلب الجماهير باللون الأبيض، فهمنا أن سيكون لدينا جماهير ألمانية عديدة في المدرجات، يجب أن يكون هناك تغيير في ثقافة الجماهير"

وتطرق لابورتا للحديث عن النظام الجديد: "ستكون هناك لجنة من أجل تقييم ما حدث ووضع معايير جديدة حتى لا يحدث ما حدث مرة أخرى، لم يقم النادي ببيع التذاكر للألمان، باستثناء 5000 مشجع إلزامي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كان هناك خطأ حاسوبي تسبب في وصول التذاكر إلى الألمان ولكن تم حل الأمر سريعا".

وعن خسارة الأمس "الوضع مختلف عما توقعناه، لكن هناك إصابات، غياب بيدري مؤلم، لكن طالما هناك حياة هناك أمل، علينا المحاولة، علينا أن نجهز أنفسنا للموسم المقبل، لا أستسلم ولكن علينا الاستعداد للبطولات القادمة من خلال بذل قصارى مجهودنا".

وأنهى حديثه برسالة إلى الجماهير "أتمنى من جميع عشاق برشلونة الذهاب إلى كامب نو مرة أخرى، وأشكر الجماهير التي حضرت مباراة فرانكفورت مرة أخرى وعانوا بسبب الكم الهائل من المشجعين الألمان".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة مبتعدا عن ريال مدريد المتصدر بفارق 15 نقطة ويتبقى له مباراة وحيدة.

ويتبقى لـ برشلونة مسابقة الدوري الإسباني فقط للمنافسة هذا الموسم بعد خروجه من بطولتي الكأس والدوري الأوروبي.

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