كلوب: هذه أفضل لحظة ضد مانشستر يونايتد.. وصلاح كان استثنائيا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 00:45

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ليفربول نورويتش سيتي

رغم الفوز برباعية لكن اللحظة المفضلة ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول ضد مانشستر يونايتد كانت مختلفة.

وتحدث كلوب عقب فوز ليفربول على يونايتد برباعية دون رد في ملعب أنفيلد في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي قائلا: "الدقيقة السابعة أظهرت روعة الجميع، هناك الكثير من الأشياء في الحياة أهم من كرة القدم".

وواصل "كانت هذه دقيقة من أجل كريستيانو رونالدو ولعائلته، هذه كانت لحظتي المفضلة خلال المباراة".

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وعن المباراة قال: "كان أداء رائعا للغاية منا، وفعلنا ما ينبغي علينا القيام به وفزنا باللقاء، وإن كانت المباراة دربي فليس من السهل اللعب ضدنا".

أما عن الفوز على يونايتد بخماسية دون رد في الدور الأول ورباعية في نظيره الثاني قال: "إن أراد الجمهور الاحتفال بالفوز 9-0 فلا توجد مشكلة، فالأمر لن يستمر دائما هم سيعودون".

وعن محمد صلاح وتسجيله لهدفين وصناعة آخر قال: "لقد كان استثنائيا ووضع مصلحة الفريق أولا".

وأردف "ساديو ماني قام بالأمر ذاته، في شهرر يناير مرا بلحظات صعبة، وليس معنى إنهما مهاريين فإنهما لن يعانيان في بعض اللحظات، وهما الآن على المسار الصحيح".

وأكمل "ساديو كذلك لعب مباراة رائعة للغاية".

وأتم كلوب "صلاح وماني شعرا بآثار الإرهاق جراء شهر يناير الماضي مؤخرا، ولكنهما مازالا يقومان بالكثير من الأشياء الاستثنائية ولكن ليس كل ثلاثة أيام فالأمور لا تسير هكذه، لدينا الآن فترة راحة صغيرة قبل مواجهة إيفرتون وعلينا إجراء بعض التبديلات".

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