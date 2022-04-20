بانون يحضر مران الأهلي ويصرح: سأعود قريبا.. وأتمنى التأهل للدور المقبل

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 00:44

كتب : حسام نور الدين

بدر بانون - محمود الخطيب - الأهلي

زار بدر بانون مدافع الأهلي بعثة الفريق في مران اليوم استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد بانون في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي.

وقال بدر بانون في تصريحات لصفحة الأهلي الرسمية: "حضوري واجب لمساندة الفريق، وأتمنى أن نتأهل للدور المقبل".

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وأضاف "تابعت مباراة الذهاب، وكنا نعلم أنها مباراة صعبة أمام فريق قوي في إفريقيا، نتيجة المباراة الإياب سيكون لها دورا كبيرا في تحديد المتأهل وأتمنى أن تكون في صالحنا".

وتابع "كل اللاعبين والجهاز الفني والإداري تواصلوا معي، والصراحة افتقد الجميع، وسأعود قريبا إن شاء الله".

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وواصل "منذ اليوم الأول لإصابتي النادي لم يتركني وتواصلوا معي وكذلك أحمد أبو عبلة، الأمور الصحية جيدة وأتمنى أن أعود عقب نهاية لقاء الرجاء".

وأكمل "افتقد جمهور الأهلي كثيرا وإن شاء الله نفرح معا، مباراة الرجاء صعبة وإذا أردنا حصد اللقب علينا أن نمر بمراحل صعبة".

ويغيب بانون عن تدريبات الفريق منذ تعرضه لمضاعفات ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

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