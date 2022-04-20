مدرب مالاوي لـ في الجول: المشاركة في أمم إفريقيا منحتنا خبرات كبيرة.. سنواجه مصر وغينيا دون خوف

قال ماريكو مارينكا المدير الفني لمنتخب مالاوي إن قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 صعبة خاصة أن كل المنتخبات الأربعة شاركوا في النسخة الأخيرة من البطولة.

وأسفرت قرعة أمم إفريقيا عن وقوع مالاوي في المجموعة الرابعة بجوار كل من مصر وغينيا وإثيوبيا.

وتحدث مارينكا لـFilGoal.com قائلا: "مجموعة التصفيات صعبة، الأربعة منتخبات لعبوا في كأس أمم إفريقيا الماضية لذلك سيكون من المحزن والمخزي أن يتأهل فريقين فقط من هذه المجموعة".

وواصل "منتخبي كما كان عليه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، لم يحدث شيئا جديدا حتى القيمة التسويقية للمنتخب لم تتغير مازالت 4 ونصف مليون يورو".

وشدد "سنلعب بكل ما لدينا نحن نثق في أنفسنا وهو ما علينا إظهاره وأن نعمل بجدية، أعلم أن هناك تغييرات فنية حدثت في منتخب مصر ومنتخب غينيا لكن أنا أركز فقط على منتخبي".

وعن مواجهة مصر وغينيا قال: "عندما تتحدث عن مصر وغينيا فلابد أن تذكر محمد صلاح ونابي كيتا ولابد أن تقول ذلك بصوت عال يليق بحجمها الكبير في كرة القدم".

وشدد مدرب مالاوي "اللعب ضدهما يكون صعبا للغاية ولكن لا يمكن نسيان منتخب اثيوبيا الذي يعد فريقا جيدا ولم يكن محظوظا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة".

وواصل مارينكا "اللعب في كأس أمم إفريقيا 2021 منح منتخبنا الشخصية والخبرة التي تجعلنا نواجه منتخبات كبيرة من الصف الأول دون خوف".

وأتم "حققنا إنجاز رائعا في البطولة لكرة القدم في مالاوي وسنحاول إكمال هذا في التصفيات والتأهل للبطولة للمرة الثانية على التوالي وإسعاد الشعب في مالاوي".

وتأهل منتخب مالاوي لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 وخسر آنذاك من المغرب بهدفين لهدف.