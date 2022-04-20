روبرتسون عن صلاح: عندما لا يسجل في مباراة يصنف جفاف

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 00:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون - إيفرتون وليفربول

شدد آندي روبرتسون لاعب ليفربول بأهمية هدفين محمد صلاح مهاجم الفريق اليوم في قمة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد.

وفاز ليفربول أمام مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30 للدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون عن محمد صلاح لـ راديو بي بي سي: "عندما لا يسجل في مباراة واحدة يصنف على أنه جفاف، أعتقد أن الأهداف كانت مهمة بالنسبة له، عندما لا يسجل الهدافين يخيب أملهم. نأمل أن يمنحه هذا أداءً جيدًا لبقية الموسم".

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وأضاف عن المباراة "تسجيل الهدف الأول في مباريات مثل هذا يساعد دائما، كانت ليلة ممتعة حقا. لم يكن بمقدور العديد من الفرق الصمود أمام ما فعلناه".

وتابع "عندما فقدنا الكرة كان رد فعلنا لا يصدق، وضعنا لاعبين جيدين تحت الضغط، ضغطنا في جميع أنحاء الملعب ولم نسمح لهم بالحصول على الكرة".

وأردف "إذا لم تستطع الاستمتاع في هذه الفترة من الموسم بما نفعله ، فأنت في مهنة خاطئة. نحن نكافح من أجل كل الجوائز ، ونحاول خوض نهائيات الكأس كل أسبوع على ما يبدو. نحن يلعبون جميعًا بشخص صغير على وجوهنا ولكننا مصممون على الداخل. عليك الاستمتاع بألعاب مثل الليلة - إذا لم يبتسم أحد منا بعد ذلك ، فلدينا مشكلة أكبر ".

وأتم بالحديث عن مانشستر سيتي "هم فريق مذهل وليسوا في حالة سيئة تماما، نحن نتوقع عودتهم، علينا أن نستمر في فعل ما نفعله ومواصلة الفوز بالمباريات".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 75 في صدارة البريميرليج بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي سيواجه برايتون غدا الأربعاء.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز الخامس.

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