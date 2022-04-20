رانجنيك: الهدف المبكر أفسد خططنا.. وليفربول يسبقنا بـ 6 سنوات

أرجع رالف رانجنيك المدير الفني لنادي مانشستر يوناتيد الهزيمة الثقيلة على يد منافسه ليفربول إلى البداية السيئة لفريقه خلال المباراة.

وأمطر ليفربول شباك مانشستر يونايتد برباعية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وقال رانجنيك في تصريحات نقلتها "BBC": " لا أعتقد أن الدخول بتشكيل مختلف من البداية كان سيغير شيئ، لكن الهدف الذي استقبلناه في الدقائق الأولى لم يكن في خططتنا للمباراة".

وأضاف " فشلنا في السيطرة على االشوط الأول ولم نتمكن من الحصول على الكرة الأولى او الثانية وتلقينا الهدف الثاني".

وأوضح "مع بداية الشوط الثاني قمنا بتغيير في خط الوسط ودفعنا بجادون سانشو وكنا أفضل في اول 25 دقيقة وتمكنا من تطبيق الضغط في بعض الأحيان لكن الهدف الثالث قتل المباراة".

واختتم "الأمر محرج ومخيب للآمال علينا تقبل أن ليفربول سبقنا بست سنوات ليس بقدوم يورجن كلوب فقط ولكن النادي بشكل عام وهذا ما نحتاجه خلال سوق الانتقالات المقبلة".

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 75 في صدارة البريميرليج بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي سيواجه برايتون غدا الأربعاء.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز الخامس.