برونو: جماهير مانشستر لا تستحق ذلك.. وبعض الأشياء ستبقى في غرفة الملابس

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد

شدد برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد على أن جماهير الفريق لا تستحق من اللاعبين ما يحدث مشيرا إلى أن هناك بعض الأأشياء ستقال ولكن ستبقى في غرفة الملابس.

وخسر مانشستر يونايتد أمام ليفربول بأربعة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30 للدوري الإنجليزي.

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "المشجعون لا يستحقون منا أن نلعب بهذه الطريقة. إنهم يستحقون أكثر. الطريقة التي يبقون بها ويصفقون لنا، إنهم يستحقون المزيد. علينا أن نرفع مستوانا إلى أعلى من ذلك".

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وأضاف "أعتقد أن الجميع يركضون. أعتقد أن هناك مجهودا من الجميع. لا أعتقد أن هناك من لا يعطي 100٪. علينا أن نفعل ذلك من أجل أنفسنا والأندية والمشجعين والجميع".

وتابع "علينا أن نقول أشياء لبعضنا البعض ولكن هذا يبقى في غرفة الملابس. الآن انتهى الأمر وعلينا التفكير في المباراة التالية".

وواصل "ليفربول جاهز للقب. لسنا كذلك. لست بحاجة إلى أن أكون هنا لأقول عن الاختلاف في المستوى".

وأتم "علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونفهم الخطأ الذي يحدث. سنحاول أن نلعبحتى النهاية. لا أحد يستطيع أن يظن أن الأمر انتهى، لدينا شيء نكافح من أجله".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 75 في صدارة البريميرليج بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي سيواجه برايتون غدا الأربعاء.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز الخامس.

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