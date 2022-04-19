زريدة لاعب الرجاء الأفضل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حصل محمد زريدة لاعب وسط نادي الرجاء المغربي على أفضل لاعب بجولة الذهاب بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل زريدة هدف الرجاء الوحيد في شباك النادي الأهلي خلال المباراة التي حسمها حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف على ملعب الأهلي WE السلام.

ونشر حساب كاف عبر "تويتر" مقطع فيديو لملخص لمسات زريدة في مواجهة الأهلي وأعلن حصوله على أفضل لاعب عقب تصويت الجمهور.

وتفوق زريدة على الثلاثي سفيان خذايرية حارس وفاق سطيف الجزائري ومبينزا مهاجم الوداد المغربي وتياجو أزولاو هداف بترو أتليتكو الأنجولي.

ويستضيف نادي الرجاء منافسه النادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل على مركب محمد الخامس ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن النادي الأهلي يحمل لقب النسختين الأخيرتين من دوري أبطال إفريقيا على حساب غريمه الزمالك وكايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.