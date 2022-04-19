صلاح بعد العودة للتسجيل: الأهم هو فوز الفريق.. ويجب أن نركز على أنفسنا

شدد محمد صلاح لاعب ليفربول على أن فريقه يسعى دائما لتسجيل الأهداف، مشيرا إلى أنهم يجب أن يواصلوا الفوز والتركيز على أنفسهم.

وفاز ليفربول على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد سجل صلاح فيها هدفين وصنع هدفا.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "في خط الوسط يجعلون المباراة أسهل علينا. نخرج بشباك نظيفة هنا وهناك".

وأضاف "بمجرد أن نسجل الهدف الأول، نسعى وراء الثاني والثالث. لقد كان أداء رائعا من قبلنا ونأمل أن نستمر".

وواصل "أسجل العديد من الأهداف لهذا النادي، أحيانا يكون حظك سيئا. الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق".

وأتم "نحتاج فقط إلى التركيز على أنفسنا ومواصلة الفوز والباقي ليس في أيدينا".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي سيواجه برايتون غدا الأربعاء.

ثنائية صلاح رفعت رصيده للهدف 22 في صدارة جدول ترتيب هافي الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح هدفه الـ12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع زميله أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ويعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد للبريميرليج.

صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة هذا الموسم في البريميرليج للمرة السادسة.

وسجل صلاح هدفه الـ30 في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول.

الملك المصري هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأاهداف في آنفيلد هذا الموسم برصيد 11 هدفا متفوقا على ساديو ماني صاحب العشرة أهداف.