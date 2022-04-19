صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 23:16
كتب : FilGoal
ابتعد محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وسجل صلاح الهدفين الثاني والرابع لـ ليفربول أمام مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الأسبوع 30 لـ الدوري الإنجليزي.
صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ويعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.
وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.
نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022
محمد صلاح - ليفربول - 22 هدفا
سون هيونج مين - توتنام - 17 هدفا
كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 15 هدفا
ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا
ساديو ماني - ليفربول - 14 هدفا
هاري كين - توتنام - 12 هدفا
إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا
كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 11 هدفا
ولفرد زاها - كريستال بالاس - 11 هدفا
رياض محرز - مانشستر سيتي - 10 أهداف
ميسون ماونت - تشيلسي - 10 أهداف
إيمانويل دينيس - واتفورد - 10 أهداف
جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف
رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف
رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف
تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 10 أهداف
برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 9 أهداف
بوكايو ساكا - أرسنال - 9 أهداف
إيميل سميث رو - أرسنال - 9 أهداف
جارود بوين - وست هام - 9 أهداف