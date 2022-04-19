الهداف التاريخي والتفوق في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدفه مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

عاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول من جديد في كلاسيكو إنجلترا أمام مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30 للدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول قبل أن يسجل الهدفين الثاني والرابع.

الثنائية رفعت رصيد صلاح للهدف 22 في صدارة جدول ترتيب هافي الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة
توقفوا إنه ميت بالفعل.. ليفربول يجهز على بقايا مانشستر يونايتد في ليلة تاريخية لـ صلاح تقرير: بايرن يفتح الباب أمام برشونة.. ويحدد سعر ليفاندوفسكي أسينسيو وسترلينج ونكونكو.. ثورة مرتقبة في ميلان الصيف المقبل شامبيونشيب - فولام يعود إلى البريمييرليج بعد الفوز أمام بريستون

وصنع صلاح هدفه الـ12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع زميله أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ويعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد للبريميرليج.

صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة هذا الموسم في البريميرليج للمرة السادسة.

وسجل صلاح هدفه الـ30 في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول.

الملك المصري هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأاهداف في آنفيلد هذا الموسم برصيد 11 هدفا متفوقا على ساديو ماني صاحب العشرة أهداف.

نستعرض معا أرقام محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

الدقائق: 90

الأهداف: 2

صناعة الأهداف: 1

التسديدات: 4 منها 2 على المرمى

صناعة الفرص: 1

التمريرات الصحيحة: 34بدقة تمرير 84%

الفوز بالثنائيات: 1

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
الهزيمة الأكبر في آنفيلد ورقم يتحقق بعد 129 عاما.. أبرز أرقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد صلاح بعد العودة للتسجيل: الأهم هو فوز الفريق.. ويجب أن نركز على أنفسنا صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 توقفوا إنه ميت بالفعل.. ليفربول يجهز على بقايا مانشستر يونايتد في ليلة تاريخية لـ صلاح شامبيونشيب - فولام يعود إلى البريمييرليج بعد الفوز أمام بريستون انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4) - (0) مانشستر يونايتد.. الريدز إلى الصدارة مفاجآت في تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول تشكيل الدوري الإنجليزي - ليفربول بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
بيولي: هدف بن ناصر؟ هاندانوفيتش لم يعترض حتى.. ولدينا فرصة لحصد لقب الدوري الإيطالي 6 دقيقة | الدوري الإيطالي
طلائع الجيش يعمق جراح سيراميكا كليوباترا ويفوز بهدف دون رد 13 دقيقة | الدوري المصري
الهزيمة الأكبر في آنفيلد ورقم يتحقق بعد 129 عاما.. أبرز أرقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
زريدة لاعب الرجاء الأفضل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في ليلة زيزو.. الزمالك يسقط الاتحاد السكندري 29 دقيقة | الدوري المصري
صلاح بعد العودة للتسجيل: الأهم هو فوز الفريق.. ويجب أن نركز على أنفسنا 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إيطاليا - إنتر يقهر ميلان بالثلاثة ويحجز بطاقته للنهائي لأول مرة منذ 11 عاما 44 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 3 محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني 4 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني