الهداف التاريخي والتفوق في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

عاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول من جديد في كلاسيكو إنجلترا أمام مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30 للدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول قبل أن يسجل الهدفين الثاني والرابع.

الثنائية رفعت رصيد صلاح للهدف 22 في صدارة جدول ترتيب هافي الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح هدفه الـ12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع زميله أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ويعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد للبريميرليج.

صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة هذا الموسم في البريميرليج للمرة السادسة.

وسجل صلاح هدفه الـ30 في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول.

الملك المصري هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأاهداف في آنفيلد هذا الموسم برصيد 11 هدفا متفوقا على ساديو ماني صاحب العشرة أهداف.

نستعرض معا أرقام محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

الدقائق: 90

الأهداف: 2

صناعة الأهداف: 1

التسديدات: 4 منها 2 على المرمى

صناعة الفرص: 1

التمريرات الصحيحة: 34بدقة تمرير 84%

الفوز بالثنائيات: 1