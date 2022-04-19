توقفوا إنه ميت بالفعل.. ليفربول يجهز على بقايا مانشستر يونايتد في ليلة تاريخية لـ صلاح

هذا ما يمكن أن يحدث عندما يواجه فريق كرة قدم محترف مجموعة من الأشباح، ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30 للدوري الإنجليزي ويتصدر جدول الدوري مؤقتا.

سجل لليفربول محمد صلاح هدفين و لويس دياز وساديو ماني.

التشكيل

غاب رونالدو عن تشكيل مانشستر يونايتد بعد وفاة أحد توأميه أثناء ولادته أمس الاثنين.

بالإضافة إلى الخماسي فريد وسكوت مكتومناي ورافائيل فاران ولوك شاو وإدينسون كافاني بسبب الإصابة.

وتواجد الثنائي أليكس تيليس وجادون سانشو على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر، تواجد ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو على مقاعد بدلاء ليفربول.

أحداث المباراة

لم يمهل ليفربول ضيفه الكثير ليتقدم بالهدف الأول بعد خمس دقائق عن طريق لويس دياز بعد هجمة مرتدة وعرضية أرضية من محمد صلاح.

ووقفت الجماهير في الدقيقة السابعة لتحية كريستيانو رونالدو بعد وفاة أحد توأميه أثناء ولادته أمس الاثنين.

ومع الدقيقة العاشرة، غادر بول بوجبا ملعب المباراة مصابا تاركا مكانه لـ جيسي لينجارد.

ووسع محمد صلاح الفارق لليفربول في الدقيقة 22 بعد تمريرة سحرية من ساديو ماني.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

وابتعد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا وعادل رقم زميله ترينت ألكسندر أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ 12 تمريرة حاسمة.

وتألق ديفيد دي خيا ليمنع الهدف الثالث بعد تسديدة ساديو ماني في الدقيقة 31.

ثلاث دقائق بعد ذلك وسجل لويس دياز هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد تمريرة من فابينيو.

الشوط الثاني

تدخل رالف رانجنيك مع بداية الشوط الثاني بدخول جادون سانشو في مكان فيل جونز.

الدقيقة 55 شهدت المحاولة الأولى لمانشستر يونايتد في المباراة على مرمى ليفربول بعد تسديدة من سانشو أمسكها أليسون بسهولة.

ومرر جيسي لينجارد إلى راشفورد في الدقيقة 63 لينفرد بمرمى أليسون ويسدد في جسد الحارس لترتد إلى إيلانجا الذي سدد بنفس الشكل وتضيع فرصة تقليص الفارق.

وجاء الدور بعد ذلك على ماني ليسجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة منظمة وعرضية من دياز سجلها السنغالي بنجاح على يسار ديفيد دي خيا.

وتدخل يورجن كلوب بأولى تغييراته في الدقيقة 70 بدخول ديوجو جوتا في مكان لويس دياز قبل أن يدخل نابي كيتا في مكان تياجو ألكانتارا مع الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 85 وقع محمد صلاح على الهدف الرابع بعد تمريرة من ديوجو جوتا.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ويعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

المباراة هي الثامنة على التوالي في الدوري الإنجليزي التي لا ينجح مانشستر يونايتد في الفوز فيها على ليفربول.

ويعود الفوز الأخير لمانشستر يونايتد إلى موسم 2017-2018.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 75 في صدارة البريميرليج بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي سيواجه برايتون غدا الأربعاء.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز الخامس.