شامبيونشيب - فولام يعود إلى البريمييرليج بعد الفوز أمام بريستون

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 22:45

كتب : FilGoal

فولام - ديربي كاونتي - تشامبيونشيب

عاد فولام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تخطى عقبة بريستون خلال بعد وصول شامبيونشيب إلى مراحلها الأخيرة.

وفاز فولام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء أما بريستون ضمن منافسات الأسبوع الـ 43 من شامبيونشيب.

ووصل فولام إلى النقطة 86 في جدول الترتيب بعد 26 فوز و8 خسائر و8 تعادلات

وافتتح ألكسندر ميتروفيتش التسجيل عند الدقيقة 9 قبل أن يضاعف فابيو كارفالو النتيجة عند الدقيقة 34 ليعود ميتروفيتش وينتهي المباراة ويحسم الصعود بهدف ثالث عند الدقيقة 41.

بهذين الهدفين، وصل ألكسندر ميتروفيتش إلى هدفه الـ 40 في المسابقة.

وأصبح ألكسندر ميتروفيتش أول لاعب يسجل 40 هدفا في بطولة خلال موسم واحد منذ أن سجل جاي ويتينجهام 42 هدفا لبورنموث في موسم 1992/93.

وهناك 15 ناديا يأتي خلف فولام لديهم الفرصة للمنافسة على تذاكر الصعود، سواء كانت مباشرة أو عبر التصفيات، وسيتم تصفيتهم وتقليصهم في كل جولة حتى الجولة الأخيرة.

ويحتل نوتنجام فورست المركز الرابع برصيد (67 نقطة من 39 مباراة)، يليه لوتون تاون وشيفيلد (65 نقطة من 41 مباراة)، ثم بلاكبيرن روفرز (63 نقطة من 41 مباراة) وميدلسبره (62 نقطة من 40 مباراة).

ويأتي ميلوول في المركز التاسع برصيد (61 نقطة من 41 مباراة)، يليه كوفنتري سيتي وكوينز بارك رينجرز (59 نقطة من 41 مباراة)، ثم وست بروميتش ألبيون وبريستون نورث إند (57 نقطة من 41 مباراة).

ويحتل سوانزي سيتي المرتبة 14 برصيد (57 نقطة من 40 مباراة)، يليه ستوك سيتي (55 نقطة من 41 مباراة) وبلاكبول (53 نقطة من 40 مباراة).

فولام الدوري الإنجليزي
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