مران الأهلي - تحديد ملعب التدريبات في المغرب قبل لقاء الرجاء

خاض الأهلي أول مران له عقب الوصول للمغرب استعدادات لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا بنتيجة 2-1 قبل لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على مركب محمد الخامس.

واستقر الفريق على أن يخوض مرانه على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي، الذي يبعد نحو نصف الساعة عن فندق الإقامة في مدينة الدار البيضاء.

وعاين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عددا من الملاعب قبل أن يستقر على ملعب العربي الزاولي نظرا إلى جودة أرضيته وتجهيزاته المميزة.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى المغرب عصر اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق، وشهدت القائمة ظهور اسم المصاب بإجهاد في العضلة الضامة علي معلول، بجانب استمرار المهاجم العائد من الإصابة صلاح محسن.

واستمر كذلك المخضرم وليد سليمان، ضمن القائمة التي ضمت كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد محمود – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر – وليد سليمان

الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – حسام حسن – بيرسي تاو

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.