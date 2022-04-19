انتهت كأس إيطاليا - إنتر (3)-(0) ميلان.. النيراتزوري للنهائي

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

نيكولا باريلا مع إنتر أمام ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وتطبق قاعدة الهدف خارج الأرض في المسابقة.

الفائز من مباراة اليوم يواجه الفائز من مباراة يوفنتوس وفيورنتينا.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت.. إنتر لنهائي كأس إيطاليا

ق 82: الثالث جوووووووووووووول عرضية من بروزوفيتش يودعها روبن جوسينس في الشباك.

ق 70: سانشيز ودجيكو يشاركان بدلا من لاوتارو وكوريا

ق 62: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل على كالولو

ق 70: جوووووووووووووول بن ناصر بتسديدة صاروخية يسجل هدف تقليص الفارق

ق 63: ضفط أحمر مستمر لمحاولة تقليص الفارق

ق 52: تسديدة من لاوتارو وماينيان يتصدى لركنية.

ق 45: خروج تونالي وساليميكيرس ونزول ميسياس وبراهيم دياز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جووووووووووووووول لاوتارو ينفرد عقب بينية من كوريا ويسدد فوق الحارس.

ق 39: لياو يسدد وهاندانوفيتش يتصدى من جديد

ق 39: الدفاع يشتت من على خط المرمى قبل فرانك كيسي

ق 37: ركلة حرة مباشرة سددها هاكان ومرت أعلى العارضة.

ق 32: عرضية أرضية من لياو وتسديدة قوية من تونالي لكن ترتطم بجيرو وتمر بجوار القائم.

ق 31: تسديد قوية من ساليميكريس يبعدها هاندانوفيتش ببراعة.

ق 29: أول فرصة محققة لميلان عن طريق لياو الذي راوغ وسدد كرة قوية أبعدها سمير لركنية.

ق 4: جووووول أووووول في اللقاء.. لاوتارو يستهل الأهداف مبكرا بتسديدة على الطائر من لاوتارو

بداية اللقاء

ميلان إنتر كأس إيطاليا
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