تشكيل الدوري - عبد المنصف يحرس عرين الاتحاد أمام الزمالك
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 20:49
كتب : FilGoal
يبدأ محمد عبد المنصف في حراسة مرمى الاتحاد السكندري في مواجهة الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري.
ويعوض الأردني عبد الله نصيب غياب سالفيو مورو في دفاع زعيم الثغر.
وجاء تشكيل الاتحاد
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
الدفاع: السيد سالم - محمود شبانة – عبد الله نصيب - هشام صلاح
الوسط: مروان عطية - سعيدو سيمبوري – بنجامين بواتينج
الهجوم: أحمد عادل ميسي – إبراهيم حسن - خالد الغندور
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي وللفريق الأحمر مباراتين أقل من منافسه.
فيما يحتل الاتحاد المركز الـ11 برصيد 15 نقطة بعدما خاض كل مبارياته.
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