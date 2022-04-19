مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (0) مانشستر يونايتد.. جووووووووول صلاح

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

هدف لويس دياز مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من الأسبوع 30 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

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ويتواجد ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو على مقاعد بدلاء ليفربول.

ويغيب رونالدو عن تشكيل مانشستر يونايتد بعد وفاة أحد توأميه أثناء ولادته أمس الاثنين.

ويغيب الخماسي فريد وسكوت مكتومناي ورافائيل فاران ولوك شاو وإدينسون كافاني بسبب الإصابة.

ويتواجد الثنائي أليكس تيليس وجادون سانشو على مقاعد البدلاء.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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ق22: جوووووووووووووول صلاح يستقبل تمريرة رائعة من ماني ويسدد على يمين ديفيد دي خيا

ق10: دخول لينجارد وخروج بوجبا للإصابة

ق5: جوووووووووول دياز يتقدم بالهدف الأول من صناعة محمد صلاح

بداية المباراة

ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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