مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (0) مانشستر يونايتد.. جووووووووول صلاح

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من الأسبوع 30 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

ويتواجد ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو على مقاعد بدلاء ليفربول.

ويغيب رونالدو عن تشكيل مانشستر يونايتد بعد وفاة أحد توأميه أثناء ولادته أمس الاثنين.

ويغيب الخماسي فريد وسكوت مكتومناي ورافائيل فاران ولوك شاو وإدينسون كافاني بسبب الإصابة.

ويتواجد الثنائي أليكس تيليس وجادون سانشو على مقاعد البدلاء.

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بداية المباراة