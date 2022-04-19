انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4) - (0) مانشستر يونايتد.. الريدز إلى الصدارة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من الأسبوع 30 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

ويتواجد ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو على مقاعد بدلاء ليفربول.

ويغيب رونالدو عن تشكيل مانشستر يونايتد بعد وفاة أحد توأميه أثناء ولادته أمس الاثنين.

ويغيب الخماسي فريد وسكوت مكتومناي ورافائيل فاران ولوك شاو وإدينسون كافاني بسبب الإصابة.

ويتواجد الثنائي أليكس تيليس وجادون سانشو على مقاعد البدلاء.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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ق85: صلاح يسجل الرابع بعد تمريرة من ديوجو جوتا

ق70: دخول ديوجو جوتا وخروج لويس دياز

ق67: ساديو ماني يسجل الهدف الثالث لليفربول بعد هجمة مرتدة منظمة وعرضية من دياز

ق63: لينجارد يمرر إلى راشفورد المنفرد بأليسون ليسددها في جسد الحارس البرازيلي

ق55: المحاولة الأولى لمانشستر يونايتد على مرمى ليفربول، تسديدة من سانشو يمسكها أليسون بسهولة

دخول جادون سانشو في مكان فيل جونز مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

تأخر بداية الشوط الثاني بسبب مشكلة في السماعات الخاصة بحكم المباراة

نهاية الشوط الأول

ق34: دياز يسجل الهداف الثالث لليفربول والحكم يلغيه بداعي التسلل بعد عرضية من فابينيو

ق31: دي خيا يتألق أمام تسديدة ساديو ماني من داخل منطقة الجزاء ويمنع الهدف الثالث

ق22: جوووووووووووووول صلاح يستقبل تمريرة رائعة من ماني ويسدد على يمين ديفيد دي خيا

ق10: دخول لينجارد وخروج بوجبا للإصابة

ق5: جوووووووووول دياز يتقدم بالهدف الأول من صناعة محمد صلاح

بداية المباراة