تعرف على كل مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

كأس إفريقيا

أقيمت اليوم الثلاثاء مراسم سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: ساو تاومي وبرينسيبي أو موريشيوس- غينيا بيساو- سيراليون- نيجيريا

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المجموعة الثانية: إي سواتيني- توجو- كاب فيردي- بوركينا فاسو

المجموعة الثالثة: بوروندي- ناميبيا- كينيا- الكاميرون

المجموعة الرابعة: إثيوبيا- مالاوي- غينيا- مصر

المجموعة الخامسة: إفريقيا الوسطى- أنجولا- مدغشقر- غانا

المجموعة السادسة: تنزانيا- النيجر- أوغندا- الجزائر

المجموعة السابعة: جنوب السودان- جامبيا- الكونغو- مالي

المجموعة الثامنة: ليسوتو- جزر القُمر- زامبيا- كوت ديفوار

المجموعة التاسعة: السودان- موريتانيا- الجابون- الكونغو الديمقراطية

المجموعة العاشرة: بوتسوانا- ليبيا- غينيا الاستوائية- تونس

المجموعة الحادية عشر: ليبريا- زيمبابوي- جنوب إفريقيا- المغرب

المجموعة الثانية عشر: رواندا- موزمبيق- بنين- السنغال

وتضم التصفيات 48 منتخبا تم تقسيمهم لـ12 مجموعة يتأهل أصحاب الصدارة والوصافة في كل منهم.

وانتظارا لنتيجة التحقيقات سيتواجد منتخبا ساو تاومي وموريشيوس في القرعة لحين الفصل في أزمتهما.

أما مجموعة منتخب كوت ديفوار المستضيف فسوف يتأهل منها فريقا واحدا فقط.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق مواعيد التصفيات للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار في صيف عام 2023.

وأوضح كاف أن أول جولتين من التصفيات ستجريان في أول أسبوعين من يونيو المقبل.

بينما الجولة 3 و4 ستجريان في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

وآخر جولتين في نهاية مارس 2023.

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