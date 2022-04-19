تصفيات أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد إثيوبيا.. تعرف على المجموعة كاملة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

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وقع منتخب مصر في مواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وأقيمت مراسم القرعة مساء اليوم الإثنين في جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

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وتضم التصفيات 48 منتخبا تم تقسيمهم لـ12 مجموعة يتأهل أصحاب الصدارة والوصافة في كل منهم.

أما مجموعة منتخب كوت ديفوار المستضيف فسوف يتأهل منها فريقا واحدا فقط.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات من قبل في تاريخه.

وظفر الفراعنة بالمركز الثاني والثالث والرابع في ثلاث مرات في كل منهم.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق مواعيد التصفيات للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار في صيف عام 2023.

وأوضح كاف أن أول جولتين من التصفيات ستجريان في أول أسبوعين من يونيو المقبل.

بينما الجولة 3 و4 ستجريان في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

وآخر جولتين في نهاية مارس 2023.

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