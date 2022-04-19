مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: 42 ألفا يحضرون لقاء الرجاء والأهلي

أوضح مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم نتيجة مفاوضات الرجاء مع الجهات المنظمة لمباراته ضد الأهلي يوم الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"اتفقنا خلال الاجتماع على حضور 42 ألف مشجع. التذاكر ستُطرح غدا".

وأضاف "الرجاء لا يزال يحاول زيادة العدد حتى يحضر بالسعة الكاملة في ملعب محمد الخامس".

وذكرت تقارير مغربية أن الجهات المنظمة وافقت على تقليص عدد الجمهور من 45 ألفا إلى 35 ألفا.

وهو ما اعترض عليه الرجاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12 منتصف ليل الجمعة بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي للتعادل بعدما فاز ذهابا بهدفين لواحد.

والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب نصف النهائي ضد الترجي التونسي أو وفاق سطيف الجزائري.