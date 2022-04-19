ملف - تعرف على كل مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

كأس إفريقيا

تابع مباشرة قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023 والتي تنطلق الساعة 7:30 مساء في جنوب إفريقيا وتنقلها قناة beIN الإخبارية.

48 منتخبا سيتعرفون على منافسيهم في الطريق نحو كوت ديفوار 2023، البطولة التي تبدأ تصفياتها في يونيو المقبل.

يتأهل منهم 23 إلى البطولة، بجانب منتخب كوت ديفوار المتأهل سلفا، ولكنه سيخوض غمار التصفيات وسيتأهل من مجموعته فريق واحد فقط.

وسيتم تقسيم الـ 48 منتخبا على 12 مجموعة، يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها إلى البطولة، باستثناء المجموعة التي تضم الأفيال والتي يتأهل منها فريق واحد.

ولن يكون بمقدور كينيا وزيمبابوي التواجد سويا في مجموعة واحدة لوجود مشاكل سياسية بينهما.

وانتظارا لنتيجة التحقيقات سيتواجد منتخبا ساو تاومي وموريشيوس في القرعة لحين الفصل في أزمتهما.

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تصنيف المنتخبات في القرعة:

المستوى الأول: السنغال – المغرب – نيجيريا – مصر – تونس – الكاميرون – الجزائر – مالي – كوت ديفوار – بوركينا فاسو – غانا – الكونغو الديمقراطية

المستوى الثاني: جنوب إفريقيا – كاب فيردي – غينيا – الجابون – بنين – أوغندا – زامبيا – الكونغو – غينيا الاستوائية – مدغشقر – كينيا – سيراليون

المستوى الثالث: ناميبيا – موريتانيا – غينيا بيساو – النيجر – ليبيا – موزمبيق – مالاوي – توجو – زيمبابوي – جامبيا – أنجولا – جزر القمر

المستوى الرابع: تنزانيا – إفريقيا الوسطى – السودان – رواندا – بوروندي – إثيوبيا – إسواتيني – ليسوتو – بوتسوانا – ليبيريا – جنوب السودان – ساو تومي وبرينسيبي أو موريشيوس

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نهاية مراسم القرعة.

المجموعة الأولى: ساو تاومي وبرينسيبي أو موريشيوس- غينيا بيساو- سيراليون- نيجيريا

المجموعة الثانية: إي سواتيني- توجو- كاب فيردي- بوركينا فاسو

المجموعة الثالثة: بوروندي- ناميبيا- كينيا- الكاميرون

المجموعة الرابعة: إثيوبيا- مالاوي- غينيا- مصر

المجموعة الخامسة: إفريقيا الوسطى- أنجولا- مدغشقر- غانا

المجموعة السادسة: تنزانيا- النيجر- أوغندا- الجزائر

المجموعة السابعة: جنوب السودان- جامبيا- الكونغو- مالي

المجموعة الثامنة: ليسوتو- جزر القُمر- زامبيا- كوت ديفوار

المجموعة التاسعة: السودان- موريتانيا- الجابون- الكونغو الديمقراطية

المجموعة العاشرة: بوتسوانا- ليبيا- غينيا الاستوائية- تونس

المجموعة الحادية عشر: ليبريا- زيمبابوي- جنوب إفريقيا- المغرب

المجموعة الثانية عشر: رواندا- موزمبيق- بنين- السنغال

انطلاق القرعة.

منتخب مصر تصفيات كأس إفريقيا
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