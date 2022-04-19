تقرير: تقليص عدد تذاكر لقاء الرجاء والأهلي
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 16:29
كتب : FilGoal
قال موقع Le360 Sport المغربي إن شركة كازا إيفنت المسؤولة عن بيع تذاكر المباريات الرياضية قررت تقليص عدد تذاكر مباراة الرجاء والأهلي يوم الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وذكر الموقع أن الشركة قررت تقليص عدد التذاكر من 45 ألفا إلى 35 ألفا بعد التشاور مع الأمن.
وهو ما رفضه الرجاء.
وأفاد الموقع أن النادي المغربي اعترض على قرار الشركة ببيع التذاكر في السوق بدلا من الإنترنت.
مشيرا إلى أن الرجاء يخشى سيطرة السوق السوداء على تذاكر مواجهته المرتقبة ضد الأهلي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12 منتصف ليل الجمعة بتوقيت القاهرة.
ويحتاج الأهلي للتعادل بعدما فاز ذهابا بهدفين لواحد.
والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب نصف النهائي ضد الترجي التونسي أو وفاق سطيف الجزائري.
نرشح لكم
وصول بعثة الأهلي إلى المغرب تقرير مغربي: الرجاء يمنع مدربه من التصريحات.. والطاوسي يعاقب لاعبه تقرير مغربي: الوداد يتقدم بشكوى ضد تعيين أمين عمر لمباراة بلوزداد سفير مصر بالمغرب: طلبنا تأمينا إضافيا لـ الأهلي قائمة الأهلي – معلول وصلاح محسن ضمن اختيارات موسيماني لمواجهة الرجاء دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء.. القنوات الناقلة والحكم الخطيب يطالب بوقف تحريض الجماهير المغربية ضد الأهلي تقرير: مدافع الرجاء ينهي مخاوف "الطاوسي" قبل مواجهة الأهلي