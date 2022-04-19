تقرير: تقليص عدد تذاكر لقاء الرجاء والأهلي

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 16:29

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - طاهر محمد

قال موقع Le360 Sport المغربي إن شركة كازا إيفنت المسؤولة عن بيع تذاكر المباريات الرياضية قررت تقليص عدد تذاكر مباراة الرجاء والأهلي يوم الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر الموقع أن الشركة قررت تقليص عدد التذاكر من 45 ألفا إلى 35 ألفا بعد التشاور مع الأمن.

وهو ما رفضه الرجاء.

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وأفاد الموقع أن النادي المغربي اعترض على قرار الشركة ببيع التذاكر في السوق بدلا من الإنترنت.

مشيرا إلى أن الرجاء يخشى سيطرة السوق السوداء على تذاكر مواجهته المرتقبة ضد الأهلي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12 منتصف ليل الجمعة بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي للتعادل بعدما فاز ذهابا بهدفين لواحد.

والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب نصف النهائي ضد الترجي التونسي أو وفاق سطيف الجزائري.

الرجاء الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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