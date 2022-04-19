الأفضل في تاريخ مصر.. ترتيب استفتاء الجمهور فقط

الأفضل في تاريخ مصر.. طالع نقاط العشرين الأوائل

الأفضل في تاريخ مصر.. طالع أصوات كل النجوم المشاركين في الاستفتاء

محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل

الأفضل في تاريخ مصر.. الحضري والغزال ومارادونا النيل ضمن المراكز من 6 إلى 10

الأفضل في تاريخ مصر.. الأباتشي والصخرة والزئبقي في المراكز من 11 إلى 20

الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على المراكز من 21 إلى 30

الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على المراكز من 31 إلى 57

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر.. نهاية التصويت وموعد إعلان النتيجة