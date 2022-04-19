الأفضل في تاريخ مصر.. ترتيب استفتاء الجمهور فقط

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 15:41

كتب : نادر عيد

الأفضل في تاريخ مصر

انتهى الاستفتاء الكروي الأكبر، الأفضل في تاريخ مصر، برعاية ECO WEST.

بعد مشاركة 141 نجما دوليا سابقا لمنتخب مصر.

وأكثر من 280 ألف شخص صوتوا لاختيار نجومهم عبر FilGoal.com.

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أصوات الجمهور مثلت 25% من الاستفتاء (705 نقطة)، مقابل 75% لنجوم مصر السابقين (2115 نقطة)

وجاء ترتيب أول 30 نجما وفقا لأصوات الجمهور فقط:

1 - محمد صلاح - 241283 صوتا

2 - محمد أبو تريكة - 228526 صوتا

3 - محمود الخطيب - 189867 صوتا

4 - حسام حسن - 125816 صوتا

5 - حسن شحاتة - 92735 صوتا

6 - عصام الحضري - 84346 صوتا

7 - حازم إمام - 65582 صوتا

8 - محمد زيدان - 51124 صوتا

9 - وائل جمعة - 41724 صوتا

10 - عماد متعب - 36054 صوتا

11 - شيكابالا - 35280 صوتا

12 - أحمد حسن - 30215 صوتا

13 - محمد بركات - 28349 صوتا

14 - صالح سليم - 23902 صوتا

15 - حمادة إمام - 13218 صوتا

16 - عبد الستار صبري - 13129 صوتا

17 - إبراهيم يوسف - 12578 صوتا

18 - طاهر أبو زيد - 12578 صوتا

19 - حسني عبد ربه - 7295 صوتا

20 - أشرف قاسم - 6500 صوت

21 - ميدو - 6470 صوتا

22 - حسن الشاذلي - 6199 صوتا

23 - إبراهيم سعيد - 5668 صوتا

24 - أحمد الكاس - 5154 صوتا

25 - أحمد فتحي - 5118 صوتا

26 - جمال عبد الحميد - 4642 صوتا

27 - علي أبو جريشة - 4143 صوتا

28 - ربيع ياسين - 3674 صوتا

29 - هاني رمزي - 2884 صوتا

30 - عبد الله السعيد - 2791 صوتا

طالع الترتيب النهائي كاملا بالضغط هنا

وطالع أصوات النجوم المشاركين في الاستفتاء من هنا

*اختيارات بعض النجوم المشاركين في الاستفتاء

*تفاصيل نتيجة الاستفتاء

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر
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