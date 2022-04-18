الأفضل في تاريخ مصر.. طالع أصوات كل النجوم المشاركين في الاستفتاء

انتهى الاستفتاء الكروي الأكبر، الأفضل في تاريخ مصر، برعاية ECO WEST.

بعد مشاركة 141 نجما دوليا سابقا لمنتخب مصر.

وأكثر من 280 ألف شخص صوتوا لاختيار نجومهم عبر FilGoal.com.

أصوات الجمهور مثلت 25% من الاستفتاء (705 نقطة)، مقابل 75% لنجوم مصر السابقين (2115 نقطة).

وجاء ترتيب أفضل 5 نجوم في تاريخ مصر وفقا للأصوات:

1 - محمد صلاح

2 - محمود الخطيب

3 - حسن شحاتة

4 - محمد أبو تريكة

5 - حسام حسن

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شارك في الاستفتاء 141 نجما دوليا سابقا في منتخب مصر.

وينشر FilGoal.com أصوات كل النجوم المشاركين في الاستفتاء.

كل نجم شارك في الاستفتاء اختار 5 نجوم بالترتيب، الاختيار الأول حصل على 5 نقاط، الثاني 4 نقاط، الثالث 3 نقاط، الرابع نقطتان، والخامس نقطة.

*بعض النجوم اعتذروا عن عدم المشاركة في الاستفتاء خاصة ممن يشغلون مناصب إدارية أو فنية أو إعلامية.

اختيارات النجوم وفقا لترتيبهم الأبجدي:

إبراهيم المصري

محمد صلاح - محمد زيدان - محمد أبو تريكة - حسام حسن - إبراهيم يوسف

إبراهيم حسن

حسام حسن - محمود الخطيب - طاهر أبو زيد - ربيع ياسين - صالح سليم

إبراهيم سعيد

محمد صلاح - صالح سليم - محمود الخطيب - محمد أبو تريكة - حازم إمام

إبراهيم صلاح

محمد صلاح - حسام حسن - محمد أبو تريكة - شيكابالا - عصام الحضري

أحمد أبو مسلم

محمود الخطيب - محمد صلاح - عصام الحضري - حسن شحاتة - محمد أبو تريكة

أحمد إسماعيل "تمساح"

محمود الخطيب - محمد أبو تريكة - فاروق جعفر - حسن شحاتة - طاهر أبو زيد

أحمد العجوز

علي أبو جريشة - حسن شحاتة - محمود الخطيب - حسام حسن - محمد صلاح أبو جريشة

أحمد الكاس

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسام حسن - طاهر أبو زيد - فاروق جعفر

أحمد المحمدي

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد أبو تريكة - حازم إمام

أحمد بلال

محمود الخطيب - حسن شحاتة - طاهر أبو زيد - محمد أبو تريكة - محمد صلاح

أحمد حسن مكي

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - حسام حسن - محمد أبو تريكة

أحمد دويدار

محمد صلاح - محمد أبو تريكة - عصام الحضري - شيكابالا - ميدو

أحمد رؤوف

محمود الخطيب - حسن شحاتة - حسام حسن - محمد أبو تريكة - عصام الحضري

أحمد ساري

محمود الخطيب - حسن شحاتة - حازم إمام - طاهر أبو زيد - شيكابالا

أحمد سعيد "أوكا"

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد أبو تريكة - حسام حسن

أحمد سمير فرج

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسام حسن - علي أبو جريشة - عصام الحضري

أحمد شديد قناوي

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسام حسن - محمد أبو تريكة - حازم إمام

أحمد عبد الظاهر

محمد صلاح - حسام حسن - محمد أبو تريكة - عصام الحضري - حازم إمام

أحمد عبد الغني

محمد صلاح - حسن شحاتة - محمود الخطيب - عصام الحضري - حسام حسن

أحمد عبد المنعم "كشري"

محمود الخطيب - محمد صلاح - طاهر أبو زيد - محمد أبو تريكة - حسن شحاتة

أحمد عيد عبد الملك

محمد صلاح - أحمد حسن - حازم إمام - حسام حسن - محمد أبو تريكة

أحمد فتحي

محمد صلاح - حسام حسن - محمود الخطيب - محمد أبو تريكة - حسن شحاتة

أحمد فكري الصغير

محمد صلاح - رضا - محمود الخطيب - علي أبو جريشة - حسن شحاتة

أحمد ناجي

مختار التتش - محمود الخطيب - حمادة إمام - محمد أبو تريكة - محمد صلاح

أحمد نخلة

محمود الخطيب - محمد صلاح - محمد أبو تريكة - حسام حسن - حسن شحاتة

أسامة حسن

شيكابالا - محمد أبو تريكة - حازم إمام - حسن شحاتة - محمود الخطيب

أسامة حسني

محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد أبو تريكة - محمد صلاح - عصام الحضري

أسامة عرابي

محمد صلاح - محمود الخطيب - عصام الحضري - حسن شحاتة - حسام حسن

أسامة نبيه

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - عبد الرحمن فوزي - رفعت الفناجيلي

إسماعيل يوسف

محمد صلاح - إبراهيم يوسف - حسن شحاتة - حسام حسن - محمود الخطيب

أشرف قاسم

حسن شحاتة - محمود الخطيب - طه بصري - محمد صلاح - إبراهيم يوسف

إكرامي الشحات

محمود الخطيب - حسن شحاتة - علي أبو جريشة - مصطفى يونس - إبراهيم يوسف

المعتز بالله إينو

محمد صلاح - محمود الخطيب - فاروق جعفر - حازم إمام - محمد أبو تريكة

المعتصم سالم

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - علي أبو جريشة - عصام الحضري

أمير عزمي

محمد صلاح - حسام حسن - محمد أبو تريكة - إبراهيم يوسف - حسني عبد ربه

أيمن شوقي

محمود الخطيب - حسن شحاتة - إبراهيم يوسف - محمد أبو تريكة - محمد صلاح

أيمن طاهر

حسن شحاتة - إبراهيم يوسف - محمد أبو تريكة - حازم إمام - إسماعيل يوسف

أيمن عبد العزيز

محمد صلاح - حسام حسن - محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد أبو تريكة

أيمن يونس

محمد صلاح - حسن شحاتة - محمود الخطيب - إبراهيم يوسف - جمال عبد الحميد

بدر حامد

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - حازم إمام - حسام حسن

بدر رجب

محمود الخطيب - حسن شحاتة - طاهر أبو زيد - إبراهيم يوسف - محمد صلاح

بشير التابعي

عصام الحضري - محمد أبو تريكة - حسام حسن - هشام يكن - إبراهيم حسن

تامر عبد الحميد "دونجا"

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد أبو تريكة - حازم إمام

جمال حمزة

حازم إمام - محمد صلاح - حسن شحاتة - محمود الخطيب - شيكابالا

حسام حسن

محمود الخطيب - طاهر أبو زيد - صالح سليم - إبراهيم يوسف - إبراهيم حسن

حسام عبد المنعم

حسام حسن - حازم إمام - محمد أبو تريكة - شيكابالا - عصام الحضري

حسام غالي

محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد صلاح - محمد أبو تريكة - أحمد حسن

حسن علي

حسن الشاذلي - علي أبو جريشة - محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة

حسن مصطفى

حسام حسن - محمود الخطيب - حسن شحاتة - إبراهيم حسن - شيكابالا

حسني عبد ربه

حسام حسن - محمد أبو تريكة - عماد متعب - محمد شوقي - عصام الحضري

حسين السيد

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - فاروق جعفر - حسام حسن

حسين عبد اللطيف

محمد صلاح - حسن شحاتة - إبراهيم يوسف - حسام حسن - جمال عبد الحميد

حمادة صدقي

محمد صلاح - حسن شحاتة - محمود الخطيب - محمد أبو تريكة - عصام الحضري

حمادة طلبة

محمد صلاح - حسن شحاتة - جمال عبد الحميد - محمود الخطيب - طاهر أبو زيد

حمدي نوح

طه إسماعيل - علي أبو جريشة - محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد صلاح

حمزة الجمل

علي أبو جريشة - محمود الخطيب - حسام حسن - محمد أبو تريكة - محمد صلاح

خالد الغندور

محمد صلاح - أحمد الكاس - حسام حسن - محمود الخطيب - محمد زيدان

خالد القماش

محمد صلاح - محمود الخطيب - علي أبو جريشة - حسام حسن - حسن شحاتة

خالد عيد

حسن شحاتة - محمود الخطيب - فاروق جعفر - محمد أبو تريكة - محمد صلاح

رامي عادل

محمود الخطيب - حسن شحاتة - حسام حسن - محمد أبو تريكة - محمد صلاح

رضا سيكا

علي أبو جريشة - حسام حسن - حازم إمام - محمد أبو تريكة - محمد صلاح

رمضان السيد

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - حسام حسن - أحمد حسن

سامي الشيشيني

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - حسام حسن - عصام الحضري

سمير كمونة

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسام حسن - إبراهيم حسن - هاني رمزي

شادي محمد

محمد صلاح - محمود الخطيب - عصام الحضري - محمد أبو تريكة - محمد بركات

شحاتة عبد الرحيم "شحتة الاسكندراني"

السيد حودة - محمود حودة - محمود الخطيب - حسن الشاذلي - حسن شحاتة

شريف إكرامي

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسام حسن - محمد أبو تريكة - حازم إمام

شريف عبد الفضيل

محمد صلاح - محمود الخطيب - محمد أبو تريكة - حازم إمام - أحمد حسن

شريف عبد المنعم

محمود الخطيب - حسن شحاتة - طاهر أبو زيد - حسام حسن - محمد أبو تريكة

صابر عيد

محمد صلاح - محمود الخطيب - رضا - حسن شحاتة - طه إسماعيل

صبري المنياوي

محمود الجوهري - حسن شحاتة - محمود الخطيب - عبد الله السعيد - وائل جمعة

طارق السعيد

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسام حسن - محمد أبو تريكة - حسن شحاتة

طارق السيد

محمد صلاح - إبراهيم يوسف - محمود الخطيب - حازم إمام - محمد أبو تريكة

طارق العشري

حسن شحاتة - محمود الخطيب - حسام حسن - هاني رمزي - محمد صلاح

طارق سليمان

الضظوي - حسام حسن - محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد صلاح

طارق مصطفى

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - إبراهيم يوسف - حسام حسن

طارق يحيى

محمد صلاح - حمادة إمام - حسام حسن - حسن شحاتة - محمود الخطيب

طاهر أبو زيد

محمد صلاح - حسن شحاتة - حسن الشاذلي - حسام حسن - عصام الحضري

طاهر الشيخ

محمود الخطيب - عبد العزيز عبد الشافي - صفوت عبد الحليم - محمد أبو تريكة - عصام الحضري

طلعت منصور

محمد صلاح - حسام حسن - أحمد الكاس - عصام الحضري - مسعد نور

عادل المأمور

محمد صلاح - حسن شحاتة - محمود الخطيب - فاروق جعفر - طه بصري

عادل عبد الرحمن

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد أبو تريكة - طاهر أبو زيد

عادل عبد الواحد

محمود الخطيب - حسن شحاتة - طه بصري - إبراهيم يوسف - ناصر محمد علي

عبد الحميد بسيوني

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - إبراهيم يوسف - محمد أبو تريكة

عبد الستار صبري

محمد صلاح - محمود الخطيب - أحمد حسن - عصام الحضري - حسام حسن

عبد الظاهر السقا

محمد صلاح - عصام الحضري - أحمد حسن - حسام حسن - محمود الخطيب

عبد العزيز توفيق

حسام حسن - محمد أبو تريكة - أحمد حسن - وائل جمعة - عماد متعب

عبد الله السعيد

محمد صلاح - حسام حسن - محمد أبو تريكة - عصام الحضري - إبراهيم سعيد

عبد الناصر محمد

حسام حسن - حسن شحاتة - محمد صلاح - عصام الحضري - محمد أبو تريكة

عبد الواحد السيد

حسن شحاتة - حازم إمام - محمد أبو تريكة - محمد صلاح - حسام حسن

عصام الحضري

حسن شحاتة - محمود الخطيب - محمد أبو تريكة - حسام حسن - محمد صلاح

عصام مرعي

محمد صلاح - إبراهيم يوسف - حسن شحاتة - حمادة إمام - محمود الخطيب

عفت نصار

محمد صلاح - حسن الشاذلي - حازم إمام - حسام حسن - شيكابالا

علاء نبيل

محمد صلاح - عصام الحضري - حسام حسن - محمود الخطيب - محمد أبو تريكة

علي أبو جريشة

محمد صلاح - حسن شحاتة - محمود الخطيب - حسن الشاذلي - فاروق جعفر

عماد سليمان

رضا - علي أبو جريشة - محمود الخطيب - حسن شحاتة - حسن الشاذلي

عماد متعب

محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد صلاح - محمد أبو تريكة - حسام حسن

عمرو زكي

محمد صلاح - حسن شحاتة - محمود الخطيب - حسام حسن - إبراهيم يوسف

عمرو فهيم

محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد أبو تريكة - محمد صلاح - عبد الله السعيد

فاروق جعفر

محمد صلاح - حسن شحاتة - محمود الخطيب - علي أبو جريشة - طه بصري

فتحي مبروك

محمود الخطيب - حسام حسن - محمد صلاح - حسن الشاذلي - طاهر أبو زيد

ماهر همام

حسن شحاتة - محمود الخطيب - علي أبو جريشة - إبراهيم يوسف - عصام الحضري

مجدي طلبة

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد أبو تريكة - عصام الحضري

مجدي عبد الغني

محمد صلاح - حسام حسن - طاهر أبو زيد - محمد أبو تريكة - عصام الحضري

محمد أبو العز

محمد صلاح - محمد أبو تريكة - علي أبو جريشة - مصطفى رياض - حمدي عبد الفتاح

محمد أبو العلا

محمد صلاح - حسام حسن - محمد أبو تريكة - أحمد حسن - عصام الحضري

محمد بدير

صالح سليم - محمود الخطيب - حسام حسن - محمد بركات - محمد صلاح

محمد حلمي

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - إبراهيم يوسف - حازم إمام

محمد حمص

محمد صلاح - محمد أبو تريكة - حسني عبد ربه - عصام الحضري - علي أبو جريشة

محمد شوقي

محمود الخطيب - محمد صلاح - محمد أبو تريكة - حسام حسن - عصام الحضري

محمد صبحي

عصام الحضري - وائل جمعة - محمد أبو تريكة - محمود الخطيب - علي أبو جريشة

محمد صبري

محمد صلاح - حازم إمام - حسن شحاتة - طاهر أبو زيد - إبراهيم يوسف

محمد صلاح الدين

حسن شحاتة - محمود الخطيب - محمد صلاح - عصام الحضري - ميدو

محمد عامر

ثابت البطل - محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - طه بصري

محمد عبد الجليل

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - عصام الحضري - حسام حسن

محمد عبد المنصف

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - حسام حسن - حازم إمام

محمد عمر

حسن شحاتة - محمود حودة - مختار التتش - محمود الخطيب - شحتة الاسكندراني

محمد فاروق

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسام حسن - حسن شحاتة - عصام الحضري

محمد فضل

محمد صلاح - محمود الخطيب - محمد أبو تريكة - حسن شحاتة - حسام حسن

محمد محسن أبو جريشة

محمد صلاح - علي أبو جريشة - محمود الخطيب - حسام حسن - محمد أبو تريكة

محمد ناجي "جدو"

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - محمد أبو تريكة - عصام الحضري

محمد يوسف

محمد صلاح - محمود الخطيب - محمد أبو تريكة - أحمد حسن - حازم إمام

محمود أبو الدهب

محمود الخطيب - حسن شحاتة - حسام حسن - رضا عبد العال - شيكابالا

محمود عبد الرازق "شيكابالا"

محمد صلاح - حسن شحاتة - محمود الخطيب - أحمد الكاس - جمال عبد الحميد

محمود فتح الله

محمد صلاح - حسن شحاتة - حازم إمام - محمد أبو تريكة - شيكابالا

مدحت عبد الهادي

حمادة إمام - إبراهيم يوسف - حازم إمام - محمد صلاح - عبد الله السعيد

مصطفى رياض

حسن الشاذلي - محمود الخطيب - محمد أبو تريكة - رضا - علي أبو جريشة

مصطفى يونس

محمد صلاح - حسن شحاتة - محمود الخطيب - حسام حسن - حسن الشاذلي

نادر السيد

محمد صلاح - حسام حسن - حسن شحاتة - محمد أبو تريكة - أحمد فتحي

هادي خشبة

محمد صلاح - محمود الخطيب - محمد أبو تريكة - حسام حسن - حسن شحاتة

هاني رمزي

محمد صلاح - محمود الخطيب - حسن شحاتة - حسام حسن - إبراهيم يوسف

هاني سعيد

محمد صلاح - حسام حسن - أحمد حسن - عصام الحضري - محمد أبو تريكة

هشام حنفي

محمد صلاح - عصام الحضري - إبراهيم يوسف - علاء ميهوب - محمود الخطيب

هشام عبد الرسول

حسن شحاتة - محمود الخطيب - طاهر أبو زيد - أحمد الكاس - حسام حسن

هشام يكن

محمد صلاح - حسن شحاتة - حسام حسن - جمال عبد الحميد - محمد أبو تريكة

هيثم فاروق

محمد صلاح - حسام حسن - محمد أبو تريكة - أحمد حسن - محمود الخطيب

وائل القباني

حسن شحاتة - محمود الخطيب - علي أبو جريشة - محمد صلاح - عبد الستار صبري

وائل رياض

محمود الخطيب - محمد صلاح - حسام حسن - محمد أبو تريكة - ثابت البطل

وليد عبد اللطيف

محمد صلاح - حسن شحاتة - محمود الخطيب - أشرف قاسم - ميدو

ياسر رضوان

حسن شحاتة - محمود الخطيب - حسام حسن - محمد أبو تريكة - محمد صلاح

ياسر ريان

محمد صلاح - محمود الخطيب - ميدو - حسام حسن - محمد أبو تريكة

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المراسلون المتواصلون مع النجوم:

نادر عيد - وليد الحسيني - أمير عبد الحليم - فادي أشرف - هاني العوضي - ياسر الشريف - محمود صلاح - حامد وجدي - حسام نور الدين - أحمد الخولي - رضا السنباطي - إبراهيم رمضان - أحمد مصطفى - أحمد شاكر - بسام أبو بكر