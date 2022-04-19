وصول بعثة الأهلي إلى المغرب

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 15:31

كتب : حسام نور الدين

أبرز صور سفر الأهلي إلى المغرب لمواجهة الرجاء

وصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، إلى مطار كازابلانكا بالمغرب استعدادا لمواجهة فريق الرجاء يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق، وشهدت القائمة ظهور اسم المصاب بإجهاد في العضلة الضامة علي معلول، بجانب استمرار المهاجم العائد من الإصابة صلاح محسن.

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واستمر كذلك المخضرم وليد سليمان، ضمن القائمة التي ضمت كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد محمود – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر – وليد سليمان

الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – حسام حسن – بيرسي تاو

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

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