غياب كاسيميرو ومودريتش عن ريال مدريد أمام أوساسونا

سيفتقد ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني للثنائي كاسيميرو ولوكا مودريتش حين يحل ضيفا على أوساسونا مساء الأربعاء في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وأعلن الفريق قائمته للمباراة وجاءت كالتالي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا وأندري لونين وتوني فويدياس

الدفاع: ديفيد ألابا وإدير ميليتاو وداني كارفاخال وناتشو فرنانديو ورافا مارين

وسط الملعب: توني كروس وفيديريكو فالفيردي ولوكاس فازكيز وداني سيبايوس وإيسكو وإدواردو كامافينجا

الهجوم: كريم بنزيمة ورودريجو وفينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو وجاريث بيل وخوان لاتاسا

وتنطلق المباراة الساعة 9:30 مساء وتنقلها قناة beIN 1.

ويحتاج ريال مدريد لسبع نقاط للتتويج بلقب الدوري.

ويتصدر الفريق ترتيب البطولة بفارق 15 نقطة عن وصيفه برشلونة وللأخير لقاء مؤجل.