أحمد الشيخ وعمرو مرعي ضمن 22 لاعبا في معسكر المصري استعدادا لنهضة بركان

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 15:01

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بهدف عمرو مرعي في مرمى نهضة بركان

أعلن معين الشعباني مدرب المصري عن قائمة فريقه التي ستتجه لبرج العرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان.

ويدخل المصري معسكرا مغلقا ببرج العرب بداية من اليوم وحتى موعد السفر للمغرب استعدادا لمواجهة الإياب أمام نهضة بركان.

وشهدت القائمة عودة أحمد الشيخ بعد فترة من الغياب بسبب.

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وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: أحمد مسعود - عصام ثروت - محمد شحاته

الدفاع: ياسر حمد - أحمد شديد قناوي - إسلام صلاح - كريم العراقي - أحمد شوشة - هيثم لعيوني - أسامة الجزار

الوسط: فريد شوقي - أحمد الشيخ - إيزي إيميكا - محمد عنتر - حسين علي - أحمد حمودي - زياد فرج

الهجوم: حسين رجب - عمرو مرعي أوستن أموتو - مصطفى سلطان - محمد عبد اللطيف جريندو

وكانت مباراة الإياب قد انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب برج العرب.

وتقام مباراة الإياب في المغرب يوم الأحد 24 إبريل.

المصري نهضة بركان كأس الكونفدرالية الإفريقية
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