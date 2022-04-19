جوارديولا: أنا بحاجة إلى عودة كل المصابين لمواجهة هذا الجدول المزدحم

يتمنى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عودة كل لاعبيه المصابين من أجل مواجهة الجدول المزدحم من دخول الموسم لأسابيعه الأخيرة.

سيتي ينافس على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، فالفريق يتقدم على ليفربول بنقطة قبل 7 جولات من نهاية الدوري، ويلاقي ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عندما يكون لدي كل الفريق بلا إصابات، سيكون من الأسهل التعامل مع الجدول المزدحم".

وأضاف "ولكن بدون وجود روبن دياش على سبيل المثال، لعب أيمريك لابورت كل الدقائق وكان متعبا للغاية في مباراة أتليتكو مدريد لأنه إنسان".

وتابع "في الشوط الثاني من مباراة ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي كان اللاعبين يشعرون بالإرهاق".

وأكمل المدرب الإسباني "نحن بحاجة إلى أن يعود جميع اللاعبين لمواجهة هذا الوضع".

سيتي سيستضيف برايتون يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة 30 بالدوري الإنجليزي ثم يستقبل واتفورد يوم السبت في الجولة 34.

قبل ملاقاة ريال مدريد على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

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