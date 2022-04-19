ماذا فعل صلاح أمام مانشستر يونايتد من قبل

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن هدف جديد في شباك مانشستر يونايتد الذي يعد أحد الفرق التي يحب هز شباكها.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

صلاح الصائم تهديفيا هذه الأيام سجل 6 أهداف في المواجهات الـ3 الأخيرة ضد مانشستر يونايتد.

A scintillating performance at Old Trafford back in October, which included a @MoSalah masterclass ⚽⚽⚽#LIVMUN pic.twitter.com/7QAUU5QIT7 — Liverpool FC (@LFC) April 18, 2022

بشكل عام، هز صلاح شباك الشياطين الحمر 7 مرات في 9 مباريات بقميص ليفربول.

5 منهم في الدوري الإنجليزي و2 في كأس إنجلترا.

👑🏆@MoSalah's injury-time clincher against @ManUtd has won our Goal of the Month award for January 👏👏👏 pic.twitter.com/L4exP2NH6d — Liverpool FC (@LFC) February 7, 2020

يذكر أن الدولي المصري لم يسجل في مبارياته الـ4 الأولى ضد يونايتد.

وتنطلق مباراة الثلاثاء في التاسعة بتوقيت القاهرة.

المباراة تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

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في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يونايتد يملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

وشارك لاعب بازل السابق في 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.