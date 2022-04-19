ماذا فعل صلاح أمام مانشستر يونايتد من قبل

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 13:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الرابع في مانشستر يونايتد

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن هدف جديد في شباك مانشستر يونايتد الذي يعد أحد الفرق التي يحب هز شباكها.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

صلاح الصائم تهديفيا هذه الأيام سجل 6 أهداف في المواجهات الـ3 الأخيرة ضد مانشستر يونايتد.

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بشكل عام، هز صلاح شباك الشياطين الحمر 7 مرات في 9 مباريات بقميص ليفربول.

5 منهم في الدوري الإنجليزي و2 في كأس إنجلترا.

يذكر أن الدولي المصري لم يسجل في مبارياته الـ4 الأولى ضد يونايتد.

وتنطلق مباراة الثلاثاء في التاسعة بتوقيت القاهرة.

المباراة تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

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في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يونايتد يملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

وشارك لاعب بازل السابق في 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.

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