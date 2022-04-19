ماذا فعل صلاح أمام مانشستر يونايتد من قبل
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 13:56
كتب : FilGoal
يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن هدف جديد في شباك مانشستر يونايتد الذي يعد أحد الفرق التي يحب هز شباكها.
ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.
صلاح الصائم تهديفيا هذه الأيام سجل 6 أهداف في المواجهات الـ3 الأخيرة ضد مانشستر يونايتد.
A scintillating performance at Old Trafford back in October, which included a @MoSalah masterclass ⚽⚽⚽#LIVMUN pic.twitter.com/7QAUU5QIT7— Liverpool FC (@LFC) April 18, 2022
بشكل عام، هز صلاح شباك الشياطين الحمر 7 مرات في 9 مباريات بقميص ليفربول.
@MoSalah with the final goal to seal victory over @ManUtd 2-4 !!! Go Reds @LFC @LFCUSA @liverpool #YNWA huge win on #OldTrafford 🔴👊🏻 pic.twitter.com/zzpcDyiIJE— Daniel Nuno (Charro) (@charrodelocho) May 13, 2021
5 منهم في الدوري الإنجليزي و2 في كأس إنجلترا.
👑🏆@MoSalah's injury-time clincher against @ManUtd has won our Goal of the Month award for January 👏👏👏 pic.twitter.com/L4exP2NH6d— Liverpool FC (@LFC) February 7, 2020
يذكر أن الدولي المصري لم يسجل في مبارياته الـ4 الأولى ضد يونايتد.
وتنطلق مباراة الثلاثاء في التاسعة بتوقيت القاهرة.
المباراة تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.
جدول مجنون ينتظر ليفربول حتى نهاية الموسم "لا وقت للتنفس"
في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
يونايتد يملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.
وشارك لاعب بازل السابق في 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.
ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.