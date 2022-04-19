تقرير مغربي: الرجاء يمنع مدربه من التصريحات.. والطاوسي يعاقب لاعبه

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 13:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - رشيد الطاوسي

كشف تقرير مغربي أن مسؤولين من المكتب المدير للرجاء، طالب رشيد الطاوسي المدير الفني للفريق بالتوقف عن التصريحات قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وقال تقرير موقع le360 المغربي: " كشف مصدر مقرب من الرجاء الرياضي أن مسؤولي الرجاء أبلغوا الطاوسي بشكل رسمي، بعدم الادلاء بتصريحات قبل المواجهة المذكورة، عدا تلك التي ينص عليها كاف، التي تلزمه بحضور الندوة الصحفية قبل وبعد أي مباراة صحبة أحد لاعبيه".

وأضاف "كانت الجماهير الرجاوية وجهت سيلا من الانتقادات لمدربها الطاوسي، بسبب تصريحاته التي سبقت مواجهة الأهلي المصري، الأسبوع الماضي وطالبته بالتركيز أكثر على المباراة وعدم الحديث عن تفاصيلها قبل نهايتها".

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وفي المقابل، أبعد الطاوسي لاعبه محمد مورابيط، عن أول مران للفريق استعدادا لمواجهة الأهلي.

وقال تقرير ذات الموقع: "أبلغ الطاوسي إدارة الرجاء قرار رفضه مشاركة مواربيط في الحصة التدريبية المذكورة، بسبب سلوكه غير المقبول، وغيابه المتكرر عن الحصص التدريبية السابقة دون مبرر، وكان مورابيط قد عاد الأسبوع الماضي للانتظام في تدريب الرجاء، وشارك في المران رفقة اللاعبين الذين تخلفوا عن مرافقة بعثة نادي الأخضر التي سافرت إلى القاهرة لخوض مباراة الأهلي".

وأوضح "شارك مورابيط في الحصص التدريبية، بعد أن استمعت اللجنة التأديبية للرجاء لأقواله بخصوص غيابه غير المبرر عن الحصص التدريبية الأخيرة للنادي الأخضر".

وأوضح الطاوسي أن مورابيط سبق وأن غاب عن 5 حصص تدريبية للرجاء دون إذن.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

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