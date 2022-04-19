غياب رونالدو عن لقاء ليفربول لأسباب عائلية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 13:09

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

أكد نادي مانشستر يونايتد غياب نجمه كريستيانو رونالدو عن لقاء ليفربول يوم الثلاثاء لأسباب عائلية.

رونالدو أعلن مساء الإثنين وفاة نجله أثناء عملية مولده، في الوقت الذي شهد ميلاد توأمة نجله المتوفي.

وأفاد يونايتد في بيان: "الأسرة أهم من كل شيء ورونالدو يدعم عائلته في هذا الوقت الصعب للغاية".

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وأضاف البيان "ولهذا، يمكننا أن نؤكد أنه لن يشارك في مباراة ليفربول على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء ونؤكد على طلب العائلة بمراعة الخصوصية".

وتنطلق المباراة المؤجلة من الجولة 30 في الدوري الإنجليزي في التاسعة من مساء الثلاثاء.

وكتب رونالدو عبر إنستجرام في بيان موقع منه ومن رفيقته جيورجينا رودريجيز: "إنه من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفي. فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنحيا تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة".

وأوضح "نود أن نشكر الأطباء والممرضين لرعايتهم الخبيرة ودعمهم".

وشدد "نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، ونسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن".

وأتم "فتانا الصغير، ستكون ملاكنا. سنحبك دائما".

المباراة تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يونايتد يملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

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