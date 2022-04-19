قائد يونايتد: لن نواجه ليفربول من أجل إيقاف طموحه في التتويج بالرباعية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 12:52

كتب : FilGoal

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شدد هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد على أن فريقه لن يواجه ليفربول يوم الثلاثاء بدافع تعطيل الأخير في سعيه نحو تحقيق رباعية تاريخية.

ليفربول حقق لقب كأس رابطة المحترفين وتأهل لنهائي كأس إنجلترا ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وينافس سيتي على لقب الدوري، فالفارق بينهما نقطة واحدة قبل 7 جولات من ختام الموسم.

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قال ماجواير في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لا أعتقد أن إيقاف طموح ليفربول في التتويج بالرباعية هو أحد دوافعنا في المباراة لأكون صادقا".

وأضاف "أعتقد أن الدافع الأكبر لنا هو الذهاب إلى أنفيلد واللعب ضد ليفربول بشكل جيد والفوز بالمباراة و الحصول على الـ3 نقاط".

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

وأكمل "لا تحتاج إلى حافز من أجل هذه المباريات، إنها مناسبة كبيرة، عندما تنضم إلى فريق مثل مانشستر يونايتد، ستعرف حجم هذا التنافس، إنه واحد من أقوى الدربيات في العالم".

وأتم "نعلم أنه سيتعين علينا اللعب بأفضل شكل للحصول على أي نقاط أمام ليفربول، وهذا ما يجب أن نسعى له".

وخسر يونايتد مباراة الدور الأول أمام ليفربول بخماسية نظيفة على ملعبه أولد ترافورد، في ليلة تألق فيها النجم المصري وسجل 3 أهداف.

المباراة تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

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في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يونايتد يملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

ليفربول مانشستر يونايتد هاري ماجواير
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