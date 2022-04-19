كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني

لا يريد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تكرار خطأ الحديث عن مفاوضات التجديد مع نجمه المصري محمد صلاح، مع زميله السنغالي ساديو ماني.

عقد ماني مع ليفربول ينتهي في صيف 2023 مثل عقد صلاح، ولم ينجح ليفربول في التوصل لاتفاق مع الثنائي حتى الآن بشأن التجديد.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "لقد أخطأت في التحدث إلى وسائل الإعلام حول وضع عقد صلاح، وأنا لا أتحدث عادة حول المفاوضات والعقود، لابد أن أعترف أن هذا خطأي".

وأضاف المدرب الألماني "لقد أدى الحديث عن تمديد عقد محمد صلاح إلى الكثير من سوء الفهم".

وواصل "عندما يسألني أحد عن إمكانية تجديد عقد ماني أعود إلى أسلوبي السابق وأغلق الباب مرة أخرى حول هذا الحديث، لا شيء لدي لأقوله عن المفاوضات أو شيء من هذا القبيل".

وأتم يورجن "عندما يكون لدينا شيء جديد سنعلن عنه، فوسائل الإعلام هي أول من يحصل على المعلومات".

قبل أيام، شدد صلاح على أنه يقف على مسافة واحدة بين تجديد عقده مع ليفربول أو رحيله، مشيرا إلى أنه لا يتأثر حاليا بمناقشة استمراره مع النادي الإنجليزي.

وقال محمد صلاح عبر شبكة سكاي سبورتس:""هناك الكثير لا يعرفه الناس، علي ألا أكون أنانيا، نحن في أهم وقت من الموسم ولابد من التركيز مع الفريق. لا أستطيع القول إنني مستمر أم لا، قلت من قبل ماذا أريده، لا أستطيع كشف تفاصيل لأن الأمر حساس والفريق بحاجة للفوز الآن. أتمنى أن نكون متفائلين ونرى ما سيحدث".

وأضاف "أتأثر بمفاوضات العقد؟ أتحدث مع المدرب بين حين وآخر، أنا محترف وأعرف ما علي، أول من يأتي للمران وآخر من يغادر، أركز مع الفريق وأقدم أقصى ما لدي".

ورفض محمد صلاح تجديد تعاقده في وقت سابق مع ليفربول بحسب شبكة سكاي سبورتس حيث قدم النادي عرضا لم يكن مرضيا للاعب ولا لوكيله وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات.

ففي وقت سابق، كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر.

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

وذكر الصحفي ذاته وقتها أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.

ولا يرغب ليفربول في كسر سقف الرواتب الموضوع حاليا في الفريق.

انفراجة قريبة

وأوضحت ميرور قبل أسابيع، أن صلاح قد تنازل عن متطلباته فيما يخص الأجوار للحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وبالتالي، سيوقع صلاح على عقدا يبقيه في ليفربول لمدة ثلاث أو أربع سنوات جديدة ليستمر مع الريدز حتى 2025 على أقل تقدير.

وشارك صلاح في 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.