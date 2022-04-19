دايلي ميل: سيتي اتفق مع هالاند على عقد ضخم وسيفعل شرطه الجزائي خلال أيام

يبدو أن مانشستر سيتي قد أتم واحدة من أهم الصفقات في الصيف المقبل، والتي ربما تحول مسار النادي بشكل كبير، حيث قالت جريدة دايلي ميل الإنجليزية إن مهاجم دورتموند، النرويجي إرلينج هالاند، صار قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لفريق المدرب بيب جوارديولا.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي

وقالت دايلي ميل إن سيتي قد اتفق مع ممثلي هالاند وعلى رأسهم وكيله مينو رايولا، على عقد يتقاضى هالاند على إثره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليصبح صاحب الـ 21 عاما الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يفعل سيتي الشرط الجزائي في عقد هالاند مع دورتموند والمقدر بـ 63 مليون جنيه إسترليني خلال الأيام المقبلة، ليسدل الستار على الصفقة.

وقد تكون الصفقة أفضل تعويض عن فشل سيتي في ضم هاري كين من توتنام مطلع الموسم الجاري.

ولدى هالاند ارتباط بسيتي، حيث لعب والده للنادي في وقت سابق، فيما ولد إرلينج نفسه في مدينة ليدز الإنجليزية وسبق له اللعب في مولده بالنرويج ورد بول سالزبورج في النمسا.

ومنذ انضمامه لصفوف دورتموند قادما من سالزبورج النمساوي لعب هالاند 85 مباراة سجل خلالها 82 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.