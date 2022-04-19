رانجنيك: لم استبدل بوجبا أمام نورويتش بسبب الصيام

قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد إن استبدال بول بوجبا أمام نورويتش سيتي لم يكن بسبب صيام النجم الفرنسي.

وأوضح رانجنيك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد اعتاد بوجبا على الصيام خلال المباريات، ويعلم كيف يتعامل معه".

وأضاف "لم أتحدث معه حول هذا الأمر، ولكني لا أعتقد أن صيامه سيؤثر عليه أو على مستواه في المباريات".

وتابع "سيكون صائما أمام ليفربول حسبما أعلم، لقد دربت من قبل لاعبين آخرين كانوا يصومون، وأعلم أن إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول سيكون صائما أيضا".

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

وأكمل "لم استبدل بوجبا أمام نورويتش بسبب شعوره بالتعب من الصيام، فقط شعرت أنه كان التوقيت المناسب لإجراء التبديلات".

وأتم المدرب الألماني "كان الأمر يتعلق بنتيجة المباراة في تلك اللحظة، لم أفكر في رمضان أو الصيام".

قمة الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء تأتي في ظل منافسة ليفربول على اللقب مع مانشستر سيتي، فالفارق بينهما نقطة واحدة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

في الوقت الذي ينافس فيه يونايتد على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يونايتد يملك 54 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

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