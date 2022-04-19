تقرير مغربي: الوداد يتقدم بشكوى ضد تعيين أمين عمر لمباراة بلوزداد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 11:08

كتب : FilGoal

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

قال تقرير مغربي إن نادي الوداد قد تقدم باحتجاج رسمي لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ضد تعيين الحكم المصري أمين عمر لقيادة مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد شباب بلوزداد الجزائري.

وكشف موقع البطولة المغربي أن الوداد راسل كاف فعلا بالشكوى، مستندا إلى ما وصفه بـ "الحالات التحكيمية المثيرة" التي كان وراءها المصري عمر، في مباراة الوداد أمام الملعب المالي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا خلال السنة الماضية".

ويرى مسؤولو الوداد أن عمر حرم الوداد من "عدة ركلات جزاء" ضد الملعب المالي في نسخة العام الماضي، في المباراة التي انتهت لصالح الفريق المالي 1-0 قبل أن يتأهل الوداد لدور الـ 16.

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ويقود طاقم مصري كامل مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويقود المباراة تحكيميا أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ومحمد معروف حكما رابعا.

أما بالنسبة لحكم الفيديو فسيكون محمود البنا، ويعاونه يوسف البساطي.

وفاز الوداد في مواجهة الذهاب بالجزائر 1-0.

ويقام لقاء الإياب في مركب محمد الخامس مساء السبت المقبل.

ويواجه الفائز من تلك المواجهة، الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.

وكان صنداونز قد خسر ذهابا في أنجولا 2-1.

الوداد شباب بلوزداد في إفريقيا
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