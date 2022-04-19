سفير مصر بالمغرب: طلبنا تأمينا إضافيا لـ الأهلي

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - أحمد عبد القادر

كشف ياسر عثمان سفير مصر بالمغرب عن طلبه لتأمين إضافي للأهلي في المغرب، قبل مواجهته للرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عثمان عبر قناة صدى البلد: "مسؤولو نادي الرجاء سيستقبلون الأهلي فور وصوله للمغرب وأكدوا أنه سيكون ضيفا عزيزا على المغرب".

وكشف "طلبنا تأمينا إضافيا لبعثة الأهلي في المغرب نظرا لمكانته، والجانب المغربي لا يتأخر في ذلك الأمر. مسؤولو الرجاء وروابط التشجيع أكدا أنهما يكنان للأهلي كل تقدير ومحبة".

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وأتم "حضور الجمهور سيكون بسعة مركب محمد الخامس الكاملة سعة مثلما حدث في مباراة الزمالك والوداد".

واتجه فريق الأهلي بالفعل إلى المغرب لمواجهة الرجاء في مواجهة الإياب، بعد فوزه ذهابا بنتيجة 2-1.

ويحتاج الأهلي للتعادل على الأقل، أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيله أكثر من هدف وحيد للمرور إلى نصف النهائي.

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