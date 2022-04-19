قائمة الأهلي – معلول وصلاح محسن ضمن اختيارات موسيماني لمواجهة الرجاء

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة ظهور اسم المصاب بإجهاد في العضلة الضامة علي معلول، بجانب استمرار المهاجم العائد من الإصابة صلاح محسن.

واستمر كذلك المخضرم وليد سليمان، ضمن القائمة التي ضمت كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد محمود – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر – وليد سليمان

الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – حسام حسن – بيرسي تاو

واتجهت البعثة برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب إلى كازابلانكا استعدادا لمواجهة يوم الجمعة، بعد أن أعلن طبيب الفريق أحمد أبو عبلة سلبية المسحة الخاصة بها.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.