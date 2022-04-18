الأفضل في تاريخ مصر.. طالع نقاط العشرين الأوائل
الإثنين، 18 أبريل 2022 - 23:28
كتب : نادر عيد
انتهى الاستفتاء الكروي الأكبر، الأفضل في تاريخ مصر، برعاية ECO WEST.
بعد مشاركة 141 نجما دوليا سابقا لمنتخب مصر.
وأكثر من 280 ألف شخص صوتوا لاختيار نجومهم عبر FilGoal.com.
أصوات الجمهور مثلت 25% من الاستفتاء (705 نقطة)، مقابل 75% لنجوم مصر السابقين (2115 نقطة)
وجاءت نسبة الأصوات التي حصل عليها العشرين الأوائل في الترتيب:
1 - محمد صلاح (482 نقطة من النجوم + 121.42 نقطة من الجمهور)
2 - محمود الخطيب (413 نقطة من النجوم + 95.55 نقطة من الجمهور)
3 - حسن شحاتة (298 نقطة من النجوم + 46.67 نقطة من الجمهور)
4 - محمد أبو تريكة (169 نقطة من النجوم + 115 نقطة من الجمهور)
5 - حسام حسن (208 نقطة من النجوم + 63.32 نقطة من الجمهور)
6 - عصام الحضري (72 نقطة من النجوم + 42.45 نقطة من الجمهور)
7 - حازم إمام (57 نقطة من النجوم + 33 نقطة من الجمهور)
8 - إبراهيم يوسف (53 نقطة من النجوم + 6.33 نقطة من الجمهور)
9 - علي أبو جريشة (57 نقطة من النجوم + 2.08 نقطة من الجمهور)
10 - طاهر أبو زيد (35 نقطة من النجوم + 5.75 نقطة من الجمهور)
11 - أحمد حسن (25 نقطة من النجوم + 15.21 نقطة من الجمهور)
12 - شيكابالا (17 نقطة من النجوم + 17.75 نقطة من الجمهور)
13 - محمد زيدان (5 نقطة من النجوم + 25.73 نقطة من الجمهور)
14 - حسن الشاذلي (25 نقطة من النجوم + 3.12 نقطة من الجمهور)
15 - وائل جمعة (7 نقطة من النجوم + 21 نقطة من الجمهور)
16 - صالح سليم (13 نقطة من النجوم + 12.03 نقطة من الجمهور)
17 - عماد متعب (4 نقطة من النجوم + 18.14 نقطة من الجمهور)
18 - حمادة إمام (14 نقطة من النجوم + 6.65 نقطة من الجمهور)
19 - محمد بركات (3 نقطة من النجوم + 14.27 نقطة من الجمهور)
20 - فاروق جعفر ( 15 نقطة من النجوم + 0.80 نقطة من الجمهور)
وطالع أصوات النجوم المشاركين في الاستفتاء من هنا