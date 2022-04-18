قائمة الاتحاد - إبراهيم حسن وعبد السلام متواجدان لمواجهة الزمالك

أعلن عماد النحاس مدرب الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه التي ستتجه لمواجهة الزمالك.

ويلعب الاتحاد مع الزمالك غدا الثلاثاء في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وشهدت القائمة تواجد محمد عبد السلام وإبراهيم حسن لاعبي الزمالك السابقين.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: محمد عبد المنصف - أحمد يحيى - صبحي سليمان

الدفاع: كريم يحيى - هشام صلاح - السيد سالم - محمود شبانة - صبري رحيل - محمد عبد السلام

الوسط: خالد الغندور - سعيدو سمبوريه - عبد الغني محمد - أحمد عادل ميسي - فوزي الحناوي - مروان عطية - نادر رمضان

الهجوم: إبراهيم حسن - كريم ممدوح - أحمد راشد - بنجامين بواتنج

ويحتل الاتحاد المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 32 نقطة.