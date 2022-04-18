الأهلي يشكو خالد الغندور إلى المجلس الأعلى للإعلام

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 21:38

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

قرر مجلس إدارة الأهلي تقديم شكوى صباح غد الثلاثاء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور.

الشكوى ستكون بسبب ما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على «الفيسبوك»، كلها غير حقيقية، تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي.

ويطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونا حيال الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة.

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خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية، فقد حدث ذلك عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات 2020.

ويتوجه الأهلي إلى المغرب صباح غدٍ لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس.

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي We السلام.

وووجه الاهلي خطابا إلى الاتحاد الإفريقي في وقت سابق ليحذر من الشحن الزائد قبل مواجهة الرجاء. (طالع التفاصيل)

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